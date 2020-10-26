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Пять сотрудников «UA: Львів» заболели коронавирусом

от Telekritika
От Telekritika 1086
Главная Новости Пять сотрудников «UA: Львів» заболели коронавирусом

Они работают дистанционно.

С 23 октября часть команды «UA: Львів» изменила режим работы: пять работников заболели коронавирусом. В помещениях «UA: Львів» провели дезинфекцию. Об этом сообщает «Суспільне».

По возможности сотрудники филиала «Суспільного» будут выполнять работу дистанционно. До 2 ноября временно остановили выход выпусков новостей на телеканале и программы «Сьогодні. Головне». Обо всем, что происходит во Львове и области, команда будет информировать бегущей строкой на «UA: Львів» в течение дня.

Редакция «UA: Українське радіо» работает в обычном режиме.

«Наша команда работает посменно, а все, кто может, — делает это дистанционно. Также ежедневно следим за здоровьем всех работников и направляем на тестирование, если кто-то заболел. Мы не можем допустить распространения инфекции среди членов команды и делаем все возможное, чтобы все были здоровы», — отметила менеджер «UA: Львів» Татьяна Колесниченко.

Напомним, ранее из-за коронавируса филал «Суспільного» в Днепре поменял режим работы.

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Фото: Александра Йорк

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