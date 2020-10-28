ДиджиталНовостиСМИ

Reddit разрешит сотрудникам работать удаленно

от Telekritika
От Telekritika 227
Главная Диджитал Reddit разрешит сотрудникам работать удаленно

Зарплаты останутся на прежнем уровне.

Reddit в блоге компании пишет, что теперь сотрудникам можно будет выбирать: работать в офисе, удаленно или совмещать оба варианта.

«Мы хотим удовлетворить потребности наших сотрудников, чтобы они могли выполнять свою работу наилучшим образом, особенно в периоды неопределенности» — гласит заявление.

Reddit отмечает, что готов к тому, что некоторые члены команды захотят уйти из офиса, и поддержит их, если они «смогут быть эффективными в удаленном режиме». При этом размер зарплат сохранится.

Чтобы воплотить эту идею, компания изменила подход к компенсации в США: «Чтобы сотрудники могли жить там, где они хотят, и выполнять свою работу наилучшим образом, мы исключаем географические зоны компенсации в США. Это означает, что наша компенсация в США будет привязана к диапазонам выплат в регионах с высокими издержками, таких как Сан-Франциско и Нью-Йорк, независимо от того, где живут сотрудники»

Напомним, в феврале компания Reddit открыла офис в Киеве.

Читайте также:

Reddit будет награждать пользователей собственной криптовалютой
Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей
Facebook стал самым важным источником новостей о COVID-19 — исследование

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«1+1» покажет новый сезон тревел-шоу «Большие выпуски с...

16.10.2020

«UA: Перший» подготовил специальную программу к 14 октября

09.10.2020

В Киеве пытались украсть дочь телеведущей

22.10.2020

Канал «Украина» снимает сериал о спорте

16.10.2020

Megogo покажет бой Ломаченко – Лопес

16.10.2020

Программа «Київ. NewsRoom» будет выходить в новом формате

20.10.2020

К своему дню рождения «Интер» подготовил праздничный концерт

15.10.2020

Showtime анонсировал продолжение сериала «Декстер»

15.10.2020

Канал «Украина 24» запускает новый проект

09.10.2020

16 октября изберут членов Наблюдательного совета общественного вещателя

13.10.2020
Avatar