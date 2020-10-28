Reddit разрешит сотрудникам работать удаленно

Reddit в блоге компании пишет, что теперь сотрудникам можно будет выбирать: работать в офисе, удаленно или совмещать оба варианта.

«Мы хотим удовлетворить потребности наших сотрудников, чтобы они могли выполнять свою работу наилучшим образом, особенно в периоды неопределенности» — гласит заявление.

Reddit отмечает, что готов к тому, что некоторые члены команды захотят уйти из офиса, и поддержит их, если они «смогут быть эффективными в удаленном режиме». При этом размер зарплат сохранится.

Чтобы воплотить эту идею, компания изменила подход к компенсации в США: «Чтобы сотрудники могли жить там, где они хотят, и выполнять свою работу наилучшим образом, мы исключаем географические зоны компенсации в США. Это означает, что наша компенсация в США будет привязана к диапазонам выплат в регионах с высокими издержками, таких как Сан-Франциско и Нью-Йорк, независимо от того, где живут сотрудники»

Напомним, в феврале компания Reddit открыла офис в Киеве.

Читайте также:

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!