Фраза из фильма «Борат» стала слоганом турфирмы Казахстана

Национальная компания Kazakh Tоurism использовали фразу «Very nice!» из фильма «Борат» как слоган в своем проморолике. Об этом сообщает The New York Times.

Ролик появился через несколько дней после премьеры «Борат-2» на Amazon Prime. Интегрировать фразу Бората в слоган рекламной кампании предложил Kazakh Tourism американец Деннис Кин, который когда-то приехал в Казахстан по обмену, а сейчас открыл в стране экскурсионное бюро.

Напомним, фильм вызвал негативную реакцию в Казахстане. Жители Казахстана призывают бойкотировать «Бората-2», так как считают его расистским.

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Фото: Borat 2

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