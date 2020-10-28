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Фраза из фильма «Борат» стала слоганом турфирмы Казахстана

от Telekritika
От Telekritika 476
Главная Кино Фраза из фильма «Борат» стала слоганом турфирмы Казахстана

Компания хочет привлечь туристов.

Национальная компания Kazakh Tоurism использовали фразу «Very nice!» из фильма «Борат» как слоган в своем проморолике. Об этом сообщает The New York Times.

Ролик появился через несколько дней после премьеры «Борат-2» на Amazon Prime. Интегрировать фразу Бората в слоган рекламной кампании предложил Kazakh Tourism американец Деннис Кин, который когда-то приехал в Казахстан по обмену, а сейчас открыл в стране экскурсионное бюро.

Напомним, фильм вызвал негативную реакцию в Казахстане. Жители Казахстана призывают бойкотировать «Бората-2», так как считают его расистским.

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Фото: Borat 2

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