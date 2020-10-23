KharkivMeetDocs оголосив онлайн-програму

Пресслужба кінофестивалю KharkivMeetDocs поділилася оновленою програмою заходу, адже у зв’язку з переходом Харкова до «червоної» карантинної зони заплановані офлайнові кінопокази скасовані.

Втім, фестиваль не скасовується, а переходить в онлайн. Усі покази фільмів на сайті meetdocsfestival.com будуть безкоштовними. Кількість сеансів на деякі картини з програми буде обмеженою.

Для перегляду фільмів треба буде зареєструватися на офіційному сайті кінофестивалю meetdocsfestival.com.

Через оновлення формату попередня програма зазнала змін. Онлайн на сайті кінофестивалю відбудеться трансляція і позаконкурсної програми. Більша частина програми збережена, додалися й нові картини.

Позаконкурсна програма показів

MeetDocs:

• «Для Сами», режисерка Ваад аль-Катеб, Великобританія, Сирія / 2019 / 100’;

• «Гаражанє», режисерка Наталія Єфімкіна, Німеччина / 2020 / 95’;

• «У пошуках Саллі», режисерка Тамара Давіт, Канада / 2020 / 78’;

• «Для когось іншого», режисер Свен Блюм, Швеція / 2020 / 90’;

• «Коли осяде пил», режисер Джон Аппел, Нідерланди / 2019 / 78’;

• «Гідроізоляція», режисерка Даніела Кьоніг, Німеччина, 2019, 88’.

MeetNonDocs:

• «Номери», режисери Олег Сенцов та Ахтем Сеітаблаєв, Україна, Польща, Чехія, Франція / 2020 / 104´;

• «Забуті», режисерка Дар’я Онищенко, Україна, Швейцарія / 2019 / 90’;

• «Парфенон», режисер Мантас Кведаравічус, Литва, Україна, Франція / 2019 / 119’;

• «Мої думки тихі», режисер Антоніо Лукіч, Україна / 2019 /104’.

Фільмом-закриттям 31 жовтня стане картина «Будинок» режисерок Тетяни Кононенко та Матільди Местер. Стрічка присвячена Держпрому — символу Харкова й шедевру конструктивізму.

Через перехід в онлайн і відсутність показів у Харкові не відбудуться покази фільмів «Атлантида», «В.Сильвестров» і «Земля блакитна, ніби апельсин».

Організаторам вдалося зберегти деякі активності у Харкові. Офлайн 30 жовтня з 13:00 до 15:00 відбудеться паблік-ток з акторкою фільму «Гніздо горлиці», володаркою «Золотої Дзиґи» за найкращу жіночу роль Риммою Зюбіною.

У Invite Hub у Харкові відбудеться фестиваль короткометражного незалежного українського кіно «Бардак-офлайн» (для дозволеної за умов «червоної» карантинної зони кількості глядачів — 20 осіб).

Показ фільмів програми «Бардаку» пройде 30 жовтня з 15:00 до 18:40 з дотриманням вимог МОЗ, ВООЗ, міської та обласної влади.

Програма:

Блок 1.

• MUTE, режисер Кирило Земляний;

• The Barber, режисер Сергій Пудіч;

• «Магазинчик», режисер Олександр Онуфрієв;

• «Сповідь Вампіра», режисер Тарас Вінні;

• «Щоденник 1937», режисер Павло Дорогой;

• «Прибічник», режисер Сергій Найда;

• Filter Selfie, режисерка Еліна Пупіна;

• «Сила і Правда», режисер Андрій Люлько;

• the truth / 2001, режисер Олександр Гойсан;

• «Ragapop – Сяся», режисер Максим Котський;

• FLASH POINT, режисерка Олена Резніченко.

Блок 2.

• Соната для скрипки без супроводу», режисерка Поліна Бєляєва;

• «Неізольвоні», режисери Юркова Олена, Новіков Андрій;

• Power and Truth, режисер Роман Бордун;

• Courier, режисер Олександр Корешков;

• «Хвилина», режисер Андрій Тараненко;

• «Я звертаюсь», режисер Максим Котський;

• «Інше життя», режисери Анастасія Кривченко, Олексій Новіков;

• «Ідеальна сім’я», режисер Дмитро Ковальский;

• «Наташа», режисерка Софія Поліщук;

• «Вова Чайка з 10В», режисер Валерія Сторчак;

• «Іванко», режисерка Марія Феленко.

У Zoom відбудуться майстер-класи від Дар’ї Онищенко, Анни Жижи, Лади Сабової, Vialex Motion Lab. Подробиці за посиланням.

У Києві 30 жовтня з 18:00 до 19:00 у HUB 4.0 відбудеться майстер-клас Ганни Ярошевич і Альони Качкан «Case study. Як зробити успішний краудфандинг: кейс фільму „Май далеко, май добре“».

31 жовтня у Києві у Kooperativ Afisha відбудуться пітчинг документальних кінопроєктів і церемонія нагородження переможців фестивалю.

Раніше оргкомітет фестивалю повідомляв, що вперше за підтримки Українського культурного фонду онлайн пройде Національний конкурс повнометражних документальних фільмів, вироблених в Україні або в копродукції.

Учасники Національного конкурсу:

• «Зарваниця» / New Jerusalem, режисери Ярема Малащук і Роман Хімей, 2019, Україна;

• «Поїзд „Київ-Війна“» / Train «Kyiv-War», режисер Корній Грицюк, 2020, Україна;

• «Вторгнення на Байконур» / Breaking into Baikonur, режисер Ангел Ангелов, 2020, Україна (світова прем’єра);

• «Бєс» / Demon, режисер Єгор Трояновський, 2020, Україна;

• Not Alone, режисерка Сніжана Гусаревич, 2020, Україна (світова прем’єра);

• War Note, режисер Роман Любий, 2020, Україна.

Кожен фільм буде доступний для перегляду дві доби.

Переможця визначає журі у складі режисерки та драматургині Наталі Ворожбит, режисера Сергія Буковського й кіноменеджерки, членкині Ради з державної підтримки кінематографії Людмили Горделадзе.

Переможець отримає грошовий приз у розмірі 30 000 гривень від Агенції креативних індустрій і комунікацій «ПотомуЧто», приз фестивалю за найкращий фільм Національного конкурсу й сертифікат на навчання в Академії Dronarium на курс «Підготовка операторів БПЛА» від партнера призу Dronarium.

Також шляхом глядацького голосування буде визначений володар призу глядацьких симпатій. Окрім статуетки переможець отримає сертифікат на технічне забезпечення фільмування на суму 30 000 гривень від спонсора призу глядацьких симпатій, компанії Patriot Rental.

Дизайн призів переможцям Національного конкурсу розроблений студією Aza Nizi Maza.

Також за підтримки Українського культурного фонду онлайн відбудеться вдруге конкурс дитячого соціального відео та конкурс українського короткометражного незалежного кіно «Бардак».

До конкурсу дитячого соціального відео увійшли 23 відеоролики, зняті творчими колективами й особисто дітьми.

Голосувати за ролики можна на сайті фестивалю з 26 до 28 жовтня. Також переможця вибере журі.

Трансляція онлайн-конкурсу «Бардак» відбудеться 29 жовтня.

Учасники конкурсу:

• «Так мут співати», реж. Анна Ютченко і Діана Горбань;

• «Втома», реж. Валентина Гетьман;

• BRAVE FACTORY, реж. Andrew AJ і Tina AJ;

• «Сильні духом», реж. В’ячеслав Бігун;

• «Родима Пляма», реж. Марія Шевченко;

• «Лёгкость бытия», реж. Сергій Хорольський і Дарина Юсикова;

• «Я, робот», реж. Роман Бордун;

• «2014», реж. Мирослава Трофимчук і Ганна Гладка;

• The Dark Waves of Styx, реж. Сергій Касторних;

• «Атомна осінь», реж. Устин Данчук;

• «Ефект бакенбарда», реж. Станіслав Лозовський;

• The Coin, реж. Орест Смілянець;

• AESTHETIC OF EAS, реж. Kristina Borhes;

• «„Дворнік“ під грушею», реж. Костянтин Пироженко;

• Blessed, реж. Катерина Цвігун;

• #LIKE4LIKE, реж. Сергій Мисак;

• One More Day, реж. Олександр Шимко;

• GIVE PLANET A CHANCE, реж. Андрій Капля;

• Actors and actresses, реж. Корній Грицюк;

• Оливкове небо, реж. Андрій Остріковський;

• Immigrant Holdem, реж. Слава Бабенков;

• TILIA, реж. Тетяна Усова;

• «Правозахисні окуляри», реж. Андрій Остріковський;

• «Монетка щастя», реж. Еліна Пупіна;

• Bean and sport, реж. Олександр Букрєєв.

Рубрика MeetRetrospective переходить у телевізійний формат.

Головний інформаційний партнер кінофестивалю телеканал Simon у своєму ефірі весь фестивальний тиждень показуватиме ретроспективу фільмів:

• «Брати по зброї», реж. Сергій Лисенко;

• «Герой мого часу», реж. Тоня Ноябрьова;

• «2020 Безлюдна країна», реж. Корній Грицюк;

• «Рідні», реж. Віталій Манський;

• «Істальгія», реж. Дар’я Онищенко;

• «Заповідник Асканія», реж. Андрій Литвиненко;

• «Живі», реж. Сергій Буковський.

Окрім цього зустрічі з режисерами-учасниками Нацконкурсу документального кіно пройдуть у програмі «Онлайн-розмова з Оленою Скалецькою» 26–28 жовтня на телеканалі Simon трансляцією в YouTube.

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Фото: Kharkiv MeetDocs

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