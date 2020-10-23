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Сервис для знакомств Facebook Dating запустился в Европе

от Telekritika
От Telekritika 524
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Его планировали выпустить еще в феврале.

Facebook Dating запустился в Европе 21 октября, хотя его планировали выпустить ко Дню святого Валентина в 2020-м, пишет The Verge.

Служба знакомств предлагает в Европе те же функции, что и в США, используя существующий профиль в Facebook для поиска потенциальных пар. Facebook адаптирует ваши «совпадения» с вашими предпочтениями, активностью в Facebook или с общими группами и событиями.

Хотя сервис по-прежнему отображается только в виде вкладки в мобильном приложении Facebook, он глубоко интегрирован с остальными продуктами соцсети. В профиль можно добавлять истории и фотографии из Instagram, а также совершать видеозвонки в Messenger из чатов, а функция Secret Crush ищет потенциальные совпадения как у ваших подписчиков в Instagram, так и у друзей в Facebook.

В феврале Facebook решил отложить запуск сервиса после того, как регулирующие органы Ирландии не согласились со сроками запуска. Компании, запускающие такие продукты, должны пройти специальную проверку «оценку воздействия на обработку данных (DPIA)» в рамках защиты GDPR ЕС. Как сообщается, Facebook слишком поздно проинформировал регулирующие органы о своих планах, что вызвало обеспокоенность по поводу соблюдения конфиденциальности данных.

После решение проблемы Facebook Dating запустился в более чем 50 странах, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Хорватию, Венгрию, Ирландию, Италию и другие.

Напомним, в США Facebook Dating вышел в сентябре 2019-го.

Facebook и Twitter заблокировали страницу украинца Андрея Телиженко, который помогал личном адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию.

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Фото: Facebook Dating

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