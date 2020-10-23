Стала известна дата премьеры экшен-сериала «Ангелы»  

9 ноября в 20:30 на телеканале «2+2» состоится премьера 16-серийного сериала «Ангелы». Эксклюзивный показ на Megogo пройдет за сутки до всеукраинской ТВ-премьеры — 8 ноября. В первый день зрители канала увидят два эпизода. Об этом сообщает пресс-служба «2+2».

«Ангелы» – это экшен-сериал о работе спецотряда в структуре МВД, главная задача которого защита сверхважных свидетелей. Универсальные бойцы, которые привыкли рисковать и подвергать себя опасности ради успеха операции, во главе с куратором Викторовичем каждый день выполняют секретные задания – перевозка ценных бумаг, охрана политиков, сопровождение свидетелей по особо важным делам, а также освобождение пленных. Вне работы они – обычные люди со своим прошлым, проблемами и мечтами, но на службе каждый из них становится ангелом-хранителем, от бдительности и решительности которого зависит судьба клиента. Прибытие в отряд нового бойца – бывшего полицейского и по совместительству зятя Викторовича, и одна неудачная спецоперация навсегда изменят жизнь «Ангелов».

В главных ролях: Александр Пискунов, Алеся Романова, Глеб Михайличенко, Виталий Ажнов, Александр Пожарский, Антон Ерёмин, Анастасия Капинус, Сергей Фролов, Евгений Олейник и др.

Напомним, ранее стало известно, что команды телеканала «2+2» и медиасервис Megogo объединились для производства остросюжетного сериала «Ангелы».

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Фото: «2+2»

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