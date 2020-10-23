Бокс-офис: «Гренландия» не сдается

В прошедший уик-энд произошла рокировка. «Гренландия» с Джерардом Батлером снова вырвалась вперед и поменялась местами с прошлым триумфатором «Честным вором». Так, у «Гренландии» на третьей неделе проката касса составила 1 568 702 грн ($55 392).

«Дедушка нелегкого поведения» стоит на месте: комедия вторую неделю подряд остается на второй позиции по сборам. До лидера фильму не хватило около 200 тыс. грн — всего билетов купили на 1 389 323 грн ($49 058).

Лиам Нисон в роли грабителя банков в «Честном воре» заработал кассу в 1 320 194 грн ($46 617). Несмотря на недавнюю премьеру, интерес к фильму просел на 50%.

Премьера байопика о гангстере Аль Капоне в исполнении Тома Харди стартовала достаточно слабо. Лента принесла 1 303 534 грн ($46 029). На сайте Rotten Tomatoes пишут: «Том Харди максимально пытается исполнить сложную роль, но «Капоне» слишком бессистемно сконструирован, чтобы поддерживать его захватывающую игру».

Анимация «Семейка Бигфутов» закрывает топ-5 с 1 303 534 грн ($46 029).

За ней следует «Довод» Нолана. Спустя два месяца в прокате фильм все еще остается в топ-10. На этот раз лента заработала 950 979 грн ($33 580).

Премьера недели – детективный триллер «Малышка с характером», в котором можно увидеть Руби Роуз и Жана Рено. Лента получила 504 532 грн ($17 815). Фильм рассказывает о девушке Али, служившей в морской пехоте. Вернувшись со службы, она нанимается работать швейцаром в старом поместье. И, естественно, туда нагрянут незваные гости, явно не ожидавшие увидеть там опасность в виде Али.

Третья премьера недели – украинская историческая лента «Фортеця Хаджибей» с 474 219 ($16 745). 1 октября фильм вышел в прокат в Турции. «Фортеця Хаджибей» снята при поддержке Госкино в копродукции с Грузией (Georgian International Film) и Турцией (AISI film).

Диснеевская «Мулан» поднялась на одну ступеньку – 9 место. Всего фильм собрал кассу в размере 14 454 004 грн ($519 368), а на прошедшей неделе 293 074 грн ($10 349).

Закрывает десятку «История Дэвида Копперфильда». Комедийная драма, основанная на романе Чарльза Диккенса, не очень полюбилась зрителям и упала с 6 места на 10. Билетов купили на сумму 268 451 грн ($9 479).

Читайте также:

Фото: «Телекритика», таблица — kino-teatr.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!