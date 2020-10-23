Рост подписчиков Netflix в третьем квартале замедлился — отчет

В третьем квартале Netflix продемонстрировал незначительный рост подписчиков — на 2,2 млн. Однако компания уверена, что это не приведет к снижению темпов роста в долгосрочной перспективе. Об этом пишет DigitalTV Europe.
В третьем квартале 2019 года на стриминг подписалось 6,8 млн новых пользователей. Netflix объяснил замедление роста в этом году более высокими показателями в первом и втором кварталах (последний из которых привел к добавлению 10 млн новых подписчиков).
Количество добавленных за третий квартал подписчиков было ниже прогноза Netflix в 2,5 млн, но компания заявила, что удержание является «здоровым» и что вовлеченность на одного члена семьи значительно выросла.
В своем сообщении о прибылях и убытках главный финансовый директор Netflix Спенсер Нойманн объяснил, что падение было «таким же, как и ожидалось».
В целом Netflix зарегистрировал 28,1 млн новых пользователей за первые девять месяцев года, что по словам компании, превышает общее количество пользователей за 2019 год (27,8 млн).
Квартальная выручка составила $6,4 млрд, что на 22,7% больше, чем годом ранее.
Напомним, ранее в Украине завершились съемки комедийного боевика The Last Mercenary для стримингового сервиса Netflix.
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Фото: The Verge
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