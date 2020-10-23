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На «Суспільному» покажут фильмы «Съеденные львами» и «За ветром»

от Telekritika
От Telekritika 426
Главная Новости На «Суспільному» покажут фильмы «Съеденные львами» и «За ветром»

В эти выходные.

В субботу, 24 октября, в 22:00 общественный телеканал «UA: Перший» покажет драматический фильм «За ветром», а в 23:00 на «UA Культура» будут транслировать комедию «Съеденные львами». Об этом сообщила пресс-служба «Суспільного».

Фильм режиссера Беттины Оберли «За ветром» — это история любви в швейцарской дали, которую ждут испытания. Молодая пара Полин и Алекс живет далеко за городом в единении с природой. Они имеют ферму, которая дает им неплохую прибыль, и мечтают о собственном производстве электроэнергии. Однако безоблачная жизнь Полин и Алекс пошатнулась после приезда Самуила — мастера по установке ветровой турбины. Полина замечает изменения в себе, а ее покой и внутреннюю гармонию нарушили бурные переживания.

В субботу на «UA: Культура» покажут черную комедию режиссера Джейсона Вингарда «Съеденные львами». Главные герои — братья Пит и Омар после смерти бабушки отправляются на поиски отца Омара. Однако им об отце известно лишь имя и место проживания.

Напомним, 11 октября на общественном телеканале «UA: Культура» показали два анимационных и шесть художественных короткометражных фильмов с кинофестиваля «Открытая ночь».

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Фото: кадр из фильма «Съеденные львами»

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