Объявлены лауреаты третьей национальной кинопремии «Киноколо»

Третья национальная премия кинокритиков «Киноколо» огласила победителей. Украинские фильмы были награждены 22 октября на церемонии перед открытием кинофестиваля «Киевская неделя критики». В этом году лучшим полнометражным фильмом года стала «Атлантида» Валентина Васяновича, сообщает пресс-служба премии.

Авторкой лучшего полнометражного дебюта стала Наталья Ворожбит – она получила премию «Открытие года» за ленту «Погані дороги». Мировая премьера состоялась в программе «Неделя критика» Венецианского кинофестиваля, где ее отметили премией Circolo del Cinema как «наиболее инновационный фильм в конкурсе».

Лучшим документальным фильмом критики назвали работу Ирины Цилык «Земля блакитна, ніби апельсин» — история о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где уже несколько лет длится война. Ранее полнометражный дебют Цилык уже наградили за лучшую режиссуру документального фильма на фестивале Sundance.

«Виктор_Робот» – работу режиссера Анатолия Лавренишина – признали победителем в номинации «Лучший анимационный фильм». Его сюжет рассказывает о далеком будущем, где все питается энергией от искусственной звезды, которая внезапно ломается.

Награду за лучшую мужскую роль в этом году выиграл актер Юрий Кулинич за работу в ленте «Погані дороги», а в номинации «Лучшая женская роль» победила его коллега по фильму Оксана Черкашина.

В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победила работа режиссера и продюсера Станислава Битюцкого «Нетерпимость».

Напомним, ранее объявили номинантов на премию «Киноколо».

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Фото: «Киевская неделя критики»

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