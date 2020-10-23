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Объявлены лауреаты третьей национальной кинопремии «Киноколо»
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Объявлены лауреаты третьей национальной кинопремии «Киноколо»

от Telekritika
Telekritika 813

Лучшим полнометражным фильмом года стала «Атлантида».

Третья национальная премия кинокритиков «Киноколо» огласила победителей. Украинские фильмы были награждены 22 октября на церемонии перед открытием кинофестиваля «Киевская неделя критики». В этом году лучшим полнометражным фильмом года стала «Атлантида» Валентина Васяновича, сообщает пресс-служба премии.

Авторкой лучшего полнометражного дебюта стала Наталья Ворожбит – она получила премию «Открытие года» за ленту «Погані дороги». Мировая премьера состоялась в программе «Неделя критика» Венецианского кинофестиваля, где ее отметили премией Circolo del Cinema как «наиболее инновационный фильм в конкурсе».

Лучшим документальным фильмом критики назвали работу Ирины Цилык «Земля блакитна, ніби апельсин» — история о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где уже несколько лет длится война. Ранее полнометражный дебют Цилык уже наградили за лучшую режиссуру документального фильма на фестивале Sundance.

«Виктор_Робот» – работу режиссера Анатолия Лавренишина – признали победителем в номинации «Лучший анимационный фильм». Его сюжет рассказывает о далеком будущем, где все питается энергией от искусственной звезды, которая внезапно ломается.

Награду за лучшую мужскую роль в этом году выиграл актер Юрий Кулинич за работу в ленте «Погані дороги», а в номинации «Лучшая женская роль» победила его коллега по фильму Оксана Черкашина. 

В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победила работа режиссера и продюсера Станислава Битюцкого «Нетерпимость». 

Напомним, ранее объявили номинантов на премию «Киноколо».

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Фото: «Киевская неделя критики»

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