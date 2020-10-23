Суд арестовал подозреваемых в похищении дочери телеведущей

22 октября Печерский районный суд Киева арестовал мужчин, которые пытались украсть шестилетнего ребенка украинской телеведущей. Об этом сообщает Нацполиция.

За содеянное злоумышленникам может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, чтобы предупредить преступление, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях мужчин и инсценировали похищение ребенка. 21 октября в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки сразу после передачи денег.

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Фото: unsplash

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