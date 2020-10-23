УНИАН покажет игру команд «Зоря» — «Рух»

В воскресенье, 25 октября, на телеканале УНИАН состоится матч «Зоря» — «Рух». Команды сыграют в 7 туре Чемпионата Украины по футболу (ЧУ) на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье без зрителей. Прямая трансляция на УНИАН состоится в 19:30. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

Сейчас команды находятся на следующих позициях в турнирной таблице ЧУ: луганская «Зоря» — 9 позиция, львовский «Рух» — 13 позиция.

Напомним, 24 октября в 17:00 на телеканале «2+2» состоится прямая трансляция матча 7 тура Чемпионата Украины по футболу между командами «Динамо» — «Александрия».

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Фото: unsplash

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