На СТБ стартует девятый сезон проекта «Хата на тата»

24 октября на СТБ стартует девятый сезон комедийного реалити «Хата на тата». Программа будет выходить по субботам в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«В новом сезоне «Хата на тата» будет снимать маски лени с пап по всей стране. Карантин, конечно, повлиял на жизнь каждой украинской семьи. Мужчины еще больше обленились, а женщины, соответственно, устали. И хотя мы работали в новых карантинных условиях и выходим теперь в новое время, неизменной остается наша старая добрая традиция – дарить зрителям хорошее настроение и качественный юмор. Поэтому уже в эту субботу в 17:00 премьера сезона», – рассказывает руководитель проекта Ирина Багний.

Напомним, недавно СТБ сменил эфирную графику.

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Фото: СТБ

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