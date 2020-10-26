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В Минске снова задерживают журналистов – БАЖ

от Telekritika
От Telekritika 1076
Главная Новости В Минске снова задерживают журналистов – БАЖ

С начала года БАЖ зафиксировала более 400 случаев преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

В центре Минска на площади Свободы милиция задержала фотокорреспондента «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и журналиста «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

«Прямо сейчас административные аресты за «участие в акциях» отбывают задержанные во время работы наши коллеги из Минска и Бреста: Дарья Спевак (13 суток), Вадим Замировский, Всеволод Зарубин, Александр Любенчук, Артем Майоров, Максим Хлебец и Роман Чмель (по 15 суток)», — сообщила БАЖ 25 октября на своем сайте.

С начала года Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала более 400 случаев преследования журналистов за их профессиональную деятельность. В «копилке» репрессий — повреждение и изъятие техники, задержания, избиения, стрельба резиновыми пулями, штрафы, административные аресты за «участие в митингах» и «неподчинение законным требованиям милиции», уголовные дела.

Напомним, 20 октября суд в Минске признал телеграм-канал Nexta Live экстремистским.

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Фото: БАЖ

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