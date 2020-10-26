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Местные выборы прошли без массовых нарушений свободы слова – ИМИ

от Telekritika
От Telekritika 600
Главная Новости Местные выборы прошли без массовых нарушений свободы слова – ИМИ

Работа правовой горячей линии ИМИ не прекращается вместе с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине 25 октября прошли без массовых нарушений свободы слова. Эксперты Института массовой информации зафиксировали четыре случая нарушения прав журналистов, касающиеся физической агрессии.

Нарушение зафиксировано в четырех регионах: Херсоне, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В частности, члены избирательных комиссий запрещали журналистам проводить фото- и видеосъемку на избирательных участках, также зафиксировано применение физической силы со стороны кандидата в депутаты по журналистки.

На горячую линию ИМИ в течение 25 октября журналисты обращались по вопросам, связанным с деятельностью средств массовой информации в день выборов.

«Обращаем внимание, что работа правовой горячей линии ИМИ не прекращается вместе с избирательным процессом. Консультации по различным вопросам, связанных с информационными отношениями, работой журналистов и деятельностью средств массовой информации, предоставляют медиаюристы Роман Головенко и Али Сафаров по телефону 050-44-77-063. Вопросы можно прислать на электронную почту ИМИ info@imi.org.ua», — информирует ИМИ.

Напомним, 25 октября в Херсоне и на Кировоградщине журналистам запретили видеосъемку.

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Фото: unsplash

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