Роланд Мишко ««Секс, Інста і ЗНО» – это когда с тобой говорит твой лучший кореш»

Летом 2020-го творческая группа «Секс, Інста і ЗНО» во главе с режиссером Антонио Лукичом, а также руководительницей 1+1 Digital Studios и автором идеи Ириной Никончук отсняли сериал о мире современных подростков и их проблемах. В центре событий – четыре персонажа и их ближайшие друзья, у которых, кроме классических проблем generation Z, еще и экзамены на носу. Премьера «Секс, Інста і ЗНО» состоится на 1+1 video в ноябре 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке.

«Телекритика» еженедельно знакомит читателей с актерами, которые снялись в сериале.

Сегодня публикуем интервью с Роландом Мишко, актером театра и кино, выпускником КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Учился на кафедре актерского искусства и режиссуры театра кукол. Роланд родом из Мукачева. В сериале «Секс, Інста і ЗНО» играет роль Вовы.

Роланд, как ты решил стать актером?

В моей семье нет никого, кто был бы связан с искусством. Это совершенно отдаленные от творчества профессии и отрасли, поэтому, думаю, мои родители были несколько удивлены, когда я еще с двух лет начинал плясать перед зеркалом и всячески проявлять свои артистические способности.

Дотанцевался так, что оказался в театральной студии, где-то в возрасте 5-6 лет. Но я был так мал, что меня не взяли. Со второй попыткой тоже все было не так гладко, так как это была середина учебного года. Словом, в феврале студия чудом взяла меня в свои объятия. Нашими преподавателями были актеры Мукачевского театра, поэтому место, где я проводил больше времени, был театр. И все это, безусловно, влияло на меня, у меня не было других мыслей о будущей профессии, чем как поступать в театральный вуз. Альтернативы как таковой для меня не существовало. Я точно знал, куда пойду после школы.

Но я всегда хотел играть в театре и представлял себя только там. С одной стороны – это результат театрального воспитания, а с другой – еще до 2013 украинское кино находилось в очень плачевном состоянии, поэтому то, что я могу сниматься в сериале, на тот момент, было для меня не очень реалистичным развитием событий.

А еще у нас не существует института киноактерства – все обучение в университете сфокусировано только на театре. Мы не обучены и не привыкли к своему лицу в кадре. После своего первого крупного плана на большом экране, отходил три дня. Это был маленький спойлер, я уже имею роль в кино.

Помню будто сегодня, возвращаюсь в Киев с мыслью, что я не хожу на пробы, не пытаюсь даже попасть в какой-то проект, обращаясь к языку реализма – немного пасу задних. И тогда я решил делать то, что и должен делать актер – действовать!

До роли в сериале у тебя уже был опыт. А где именно ты снимался?

Как раз тогда, когда я решил попробовать себя в кино, в Facebook наткнулся на объявление о поиске актера, обладающего диалектом Закарпатья. Я оставил плюсик, этот знаменитый актерский плюсик (смеется). И тогда со мной сконтактировала кастинг-директор Алла Самойленко и пригласила на пробы. Я вообще не понимал, как это происходит, опыта еще не было. Я до сих пор не понимаю, как мне так повезло, потому что это был мой первый плюсик, мои первые пробы, первая роль в кино, первый кинопроект вообще, и вот в итоге все это вылилось в то, что я сыграл в фильме «Мої думки тихі».

У меня была эпизодическая роль – я сыграл Павлика, такого вежливого закарпатского хлопачка (смеется). Люблю Павлика. Павлик – мой билет к счастью!

Я рад, что тогда попал именно к Антонио Лукичу, потому что на тот момент я уже приобрел определенные актерские навыки, которые требовались для игры в театре, но это было кино и там несколько иная специфика существования. Мне хватило несколько минут, чтобы перескочить с театральной природы, чему очень рад. А еще знаю, что в тот день, в той комнате я встретил своих людей.

Как ты считаешь актер – это профессия или призвание?

Я считаю, что актер – это призвание. Потому что, если комплексно говорить об этом искусстве, актер, который только формально освоил профессию, не может быть актером. То есть, если ты актер по профессии, но без внутреннего зова, то это история о галочке в трудовой книжке.

Актерство – это о получении удовольствия от того, что ты делаешь, и полном увлечении искусством, в котором ты существуешь. Если ты не кайфуешь от того, что делаешь, то зачем тогда быть в профессии? Думаю, это касается всех профессий, не только актерства.

Расскажи, как ты проходил кастинг и почувствовал, когда тебя утвердили на роль Вовы?

Это целая история, о которой можно писать книгу (смеется). Дело в том, что меня несколько раз согласовывали и не согласовывали, и в конце концов я был одним из последних, кто попал в основной актерский состав.

За несколько дней до приглашения на кастинг я как раз пересматривал молодежный сериал Netflix и понимал для себя, пока подобное дойдет до нас, я уже смогу пробоваться только на роль дедушки (смеется). Но сюрпризов никто не отменял. Мне написала Алла Самойленко и подробно рассказала об одном интересном проекте. Для меня ключевым было то, что сериал должен быть в новом формате, на необычную для наших реалий тему, и то, что сценаристами были Женя Бабенко и Паша Остриков, и конечно, что я уже работал с Антонио Лукичом и знал его требования и подход как режиссера. Все это было для меня идеальной картинкой. Я – готов (смеется).

Я получил две сцены для самопробы – роли Вовы и Клима. Мне сразу немного больше понравился персонаж Вова, и первой я записал самопробу именно с его сцены, дальше был Клим. Все отправил и ждал ответа. А потом получил сцену еще и на роль Дани.

Самое интересное, что на живые пробы в Киев я приехал, готовясь именно к роли Клима. Я уже проанализировал его личность, продумал, как сложится его жизнь. Словом, этот персонаж уже был мне вполне понятен. На пробах было какое-то такое ощущение, что с Климом что-то не так (смеется). Я про «упасть» в органику и «купаться» в персонаже.

Тогда Антонио предложил попробовать себя в роли Вовы.

После проб еще ничего не было известно, но я понимал, что хочу быть в этом проекте. Мне надо быть здесь.

Прошел почти месяц, и несмотря на то, что параллельно был и другой проект, я не мог «отпустить» свою сериальную роль.

Затем я уточнил у кастинг-директора, закрыл ли режиссер каст, и ответ был утвердительным. Но внутренне я понимал, что эта история для меня еще не завершилась.

Через несколько дней мне снова присылают сценарий для роли Клима, я снова прихожу на пробы, и меня утверждают. Я счастлив, что все же в проекте – еду праздновать во Львов, а уже в понедельник на репетиции снова становится под вопросом мой персонаж, и на следующий день нас с Гришей Наумовым (играет роль Клима – ред.) таки меняют местами, и я становлюсь Вовой. Это маленькая история о конкуренции, которая длилась три минуты и закончилась товариществом.

Относительно эмоций, то у меня на момент окончательного утверждения была уже не эйфория, а больше боязнь, что я не успею вжиться в роль. И сроднился я уже с Климом, прочитав весь сценарий. До старта съемок оставалось не так много времени, поэтому я полюбил своего Вову уже в процессе.

И когда в последний съемочный день у меня забирали костыли, я даже не хотел их отдавать, настолько я сжился не только с самим Вовой, но и с атрибутом его жизни.

Что у тебя похожего с твоим персонажем, а что отличается?

Первое, что у нас общего с Вовой, так это самоирония. Я полностью отдал ему эту свою черту, только адаптировал под обстоятельства Вовиной жизни. И у нас общее чувство юмора, к которому я добавил еще немного сарказма. А в остальном мы с ним вообще непохожи.

Вова по своей природе очень хороший, даже слишком, я бы сказал. Это другой человек, который отличается от меня.

Нетрудно было создавать этого персонажа? Ведь всегда легче, когда вы похожи со своим героем.

Актеры по-разному творят персонажей. И в случае с Вовой я шел от внешнего. Его физическая особенность и немного другой образ жизни помогли мне понять, почему мой герой поступает так, почему он реагирует так, а не иначе, почему у него так ярко выражена та же самоирония, к примеру. Все это имело какие-то первооснову и логику. И с этого ты ищешь все необходимые эмоции и черты для своего персонажа.

Ты – чуть ли не единственный из актеров, кто уже завершил обучение в университете и имеет театральный опыт и опыт киносъемки. Расскажи, что понадобилось тебе на практике во время съемок в сериале?

На самом деле я актер театра кукол, но это тесно переплетается с актером театра, актерством драматического театра в целом. Я учился немного и по этому направлению, и сейчас это моя главная специализация.

И если говорить об актере кино, то это в основном о практике. Ведь большинство практических навыков ты приобретаешь уже непосредственно на площадках, когда играешь и когда работаешь в парах с опытными коллегами по цеху, у которых тоже много чему учишься. Спасибо Ирме Витовской, спасибо сериальной маме (Надежда Левченко – ред.), сейчас работаю с Виктором Ждановым. Работаю и учусь у него многому.

Что нового ты вынес для себя после работы в проектах?

Несмотря на то, что опыт съемки уже был ранее, «Секс, Інста і ЗНО» – это мой первый масштабный проект, где я должен был выстроить своего персонажа, ведь он живет и меняется на протяжении всех 12 серий, а не просто появляется в эпизоде. Иногда и эпизоды могут быть непростыми и ключевыми, я бы сказал. Потому меткие эпизоды иногда творят фильмы, но когда ты имеешь возможность работать над такой объемной ролью – это совсем другое. И этот процесс был абсолютно новым для меня. Основное, что я для себя взял и чему, как мне кажется, научился во время этого съемки – доверять режиссеру. Он смотрит на плейбек, и он отвечает за тебя в момент, когда ты играешь. Это важно осознать, важно довериться ему. Режиссер – это твой адвокат на площадке.

Как тебе удалось найти общий язык с другими актерами вне площадки? Ведь ты один из последних присоединился к команде, и поскольку уже выпустился, вы не были знакомы с университета.

Сначала я волновался, что буду не в тусовке, потому что немного старше их. Не хотел, чтобы они смотрели на меня как бы «со стороны». Я действительно вообще никого не знал из основного актерского состава. Они уже из следующих поколений Карпенка и КНУКиМа. Спасибо Соне Слюсаренко и Саше Яценко за первые парные пробы. Спасибо Ганнусе за поддержку на площадке. У нас, может, и была некая «притирка». Но от нее не осталось и следа, когда мы однажды собрались и провели вместе целый день. Тогда я понял, что это абсолютно моя компашка (смеется). Мы до сих пор не можем отвязаться друг от друга.

Роланд, если бы тебя спросили зрители: «Почему стоит посмотреть сериал?» Что бы ты ответил?

Представим, что сериал – это разговор. С тобой может поговорить учительница, с тобой может поговорить мама, но, если быть честными – в пубертатном периоде эти разговоры даются тяжело. С тобой может поговорить Siri, а еще с тобой может поговорить твой лучший кореш. «Секс, Інста і ЗНО» – это когда с тобой говорит твой лучший кореш! Поэтому нам было важно рассказывать истории наших героев настолько откровенно, насколько это возможно, чтобы наш разговор был честным и искренним. Каждый юный зритель сможет найти себя в ком-то из наших персонажей. Я уверен в этом.

Можешь ли ты поделиться какой-то курьезной ситуацией, которая произошла с тобой на площадке?

Ой, есть у меня одна история.

У моего персонажа, Вовы, есть желтые кроссовки. Их нельзя нигде приобрести, ведь их делали специально под заказ. Однажды, перед съемкой у нас должна была быть фотосессия. И вот весь мой образ мне выдали с собой, чтобы я дважды не ездил.

Я с вещами сажусь в такси, а кроссовки ставлю в багажник. И вот утром, когда я собираю вещи, понимаю, что кроссовок нет. Я оставил их в багажнике! Представьте эту ситуацию. Это кроссовки, второй пары которых в принципе не существует, а моему Вове в них еще столько сниматься, а прямо сейчас фотосессия!

Тогда меня очень поддержала наша команда, трудно сказать, сколько мы звонили в службу поддержки оператора такси. Вот здесь как раз друзья проверились в беде. Целый день мы искали кроссовки. Смысл в том, что когда персонаж заявлен в определенном образе, то его нельзя менять. И это уже была середина съемок.

В конце дня мне надо было уже звонить Асе и признаваться. Никто не брал трубку, и выхода не было. Но я решил позвонить еще последний раз, и тут чудо – водитель говорит мне «Алло». Оказалось, что ему целый день кто-то звонил, а из-за переадресации этот номер выглядел как американский, и он не хотел брать, потому что думал, что это какие-то мошенники. А это звонил ему я, и в тот момент он взял трубку случайно.

В конце концов я снялся в своих желтых кроссовках и все завершилось хорошо. Надеюсь, что теперь Ася (Анастасия Сутягина, руководитель департамента стиля – ред.), прочитав это, не убьет меня при встрече (смеется).

Какие фильмы, сериалы ты обычно смотришь, и есть ли у тебя любимые актеры, работой которых увлекаешься?

Моя любимая актриса – Мерил Стрип. Я не знаю, как она это делает.

Мои предпочтения зависят от внешних обстоятельств. Сейчас я возвращаюсь к украинскому кино. Пересматриваю отдельные ленты. На днях смотрел «Браму» и «Плем’я». Жду «Атлантиду».

Также я часто, когда смотрю фильмы, сравниваю игру наших актеров с голливудскими, к примеру. Мне интересно анализировать и замечать для себя специфику их игры. Она несколько иная, они не переигрывают, нет. Но чувствуется какой-то объем.

Мне трудно говорить о фильмах, которые мне понравились. Вообще не люблю эти категории – любимый цвет и топ-3 книги. Скажу с того, что запечатлелось в памяти, это «Хороший мальчик» (Honey boy).

Я постоянно отслеживаю для себя новинки мировых кинохитов разных лет и стараюсь просматривать все важные для кинематографа ленты.

Открыл для себя фильм «12 разгневанных мужчин» – американский черно-белый фильм 50-х годов. В течение полутора часов, пока длится фильм, 12 человек сидят в комнате, и все, больше картинка не меняется, но тебя держит сюжет, тебе совсем не скучно. Я такое люблю, когда необычно, нестандартно, но мегаинтересно.

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Фото: Сергей Моргунов, Маргарита Лукич, Александр Саликовский, Карина Довгаль.

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