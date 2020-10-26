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В «Евровидении» примет участие 41 страна

от Telekritika
От Telekritika 1022
Главная Новости В «Евровидении» примет участие 41 страна

Обнародован список.

Организаторы «Евровидение-2021» опубликовали список стран, которые примут участие в музыкальном конкурсе. Об этом сообщается на сайте конкурса.

По словам исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля, состав стран, которые примут участие в конкурсе, такой же, каким должен был быть в 2020 году. Сейчас организаторы работают над сценариями проведения конкурса.

«Мы благодарны 41 компании, которые будут участвовать, за то, что они помогли нам вернуть «Евровидение» в 2021 году», — отметил Остердаль.

Напомним, «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии COVID-19.

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Фото: eurovision.tv

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