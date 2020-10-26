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«Футбол 1/2/3» запустили «Великий Футбол» в отдельном YouTube-канале

от Telekritika
От Telekritika 1201
Главная Новости «Футбол 1/2/3» запустили «Великий Футбол» в отдельном YouTube-канале

Телеканалы представили новый диджитал-проект.

С 25 октября начал свою работу YouTube-канал «Великий Футбол». Об этом сообщает пресс-служба телеканалов.

«Получив возможности самим развивать YouTube-направление, мы приняли решение вывести в отдельный канал «Великий Футбол». Нам точно мало только того, что мы делаем по воскресеньям. У нас достаточный потенциал, чтобы на еженедельной основе насыщать этот канал различными интересными материалами. Кроме программы и интервью, туда войдут эксклюзивы, которые не попали в телевизионный эфир. В принципе, на YouTube-канале мы можем делать больше, чем в телевизионном эфире. Поэтому какие-то интервью будут весьма острыми в оценках и высказываниях. Для этого канала будут созданы отдельные рубрики с участием экспертов и журналистов канала. Соответственно, «Великий Футбол» теперь будет жить не от воскресенья до воскресенья, а и ежедневно в YouTube», — прокомментировал директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.

Также телеканалы запускают отдельную рубрику с Витей Леоненко, появится рубрика «Денисов Time». Раз в неделю или раз в две недели на YouTube-канале «Великий Футбол» будет живой стрим, где Денисов будет отвечать на вопросы. Они будут касаться как футбола, так и телеканала. Первый выпуск 30 октября в 15:00. Также будут рубрики у Славы Шевчука, у Миши Метревели. А через несколько месяцев появится авторский проект Владимира Крамара.

«Соответственно, Yellow, Live-студии, «Великий Футбол» — это те проекты, которые параллельно есть как в ТВ-пространстве, так и на YouTube. Но кроме этого, специально под YouTube, мы запустим еще несколько новых проектов. Один из ближайших – это проект Игоря Бурбаса. О чем он будет – узнаете в скором времени», — добавил Денисов.

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Фото: unsplash

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