На «Интере» стартует музыкальное шоу «Место встречи»

В субботу, 7 ноября, в 20:30 на телеканале «Интер» стартует музыкальный проект «Место встречи», пишет пресс-служба канала. Ведущими стали Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич.

В программе прозвучат песни в исполнении Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерия Меладзе, Таисии Повалий, Нины Матвиенко, Тины Кароль, Ирины Билык, Оли Поляковой, Виталия Козловского, Златы Огневич, Александра Рыбака, Тони Матвиенко и других артистов.

В программе зрители увидят дуэт Тони и Нины Матвиенко – вместе они исполнят «Пісню про рушник (Рідна мати моя)», Серега споет лирическую композицию группы «Лесоповал» – «Я куплю тебе дом» и песню «Машины времени» – «Он был старше ее», а песня «Поговори со мною, мама» прозвучит в исполнении Ирины Билык. Злата Огневич споет «Мамины глаза» Тамары Гвердцители, «Не отрекаются, любя» Аллы Пугачевой и I will always love you Уитни Хьюстон. А гимн Остапа Бендера из кинокомедии «12 стульев» – «Белеет мой парус» – исполнит Оля Полякова.

Кроме того, в проекте «Место встречи» ведущие поделятся историями создания прозвучавших песен и фактами из жизни их авторов и исполнителей.

Напомним, ко дню рождения «Интера» 24 октября показали праздничный концерт «Интер. Один на всех. Миллионам наших зрителей посвящается».

Фото: «Интер»

