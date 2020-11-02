Потерпевшие по делу об убийстве Шеремета требуют объективного расследования

Добиться объективного установления всех обстоятельств гибели журналиста Павла Шеремета – такую стратегическую цель юридической защиты потерпевших, матери погибшего Людмилы Шеремет и основателя «Украинской правды» Алены Притулы, определяет представитель адвокатского объединения «Межрегиональная Коллегия Адвокатов» Андрей Мамалыга. Накануне Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, лондонский Фонд «Справедливость для журналистов» присоединился к поддержке юридической защиты семьи Павла Шеремета. Об этом сообщается на сайте фонда. Финансирование профессиональной работы опытного адвоката проводится через партнера Фонда — Национальный союз журналистов Украины. С инициативой об объединении усилий для защиты интересов семьи Павла Шеремета в НСЖУ еще в сентябре обратилась независимая Белорусская ассоциация журналистов.

«Многие в обществе по объективным и субъективным причинам ассоциируют фактически потерпевшую сторону со стороной обвинения, — комментирует адвокат Андрей Мамалыга. — Мы хотим донести обществу мысль, что мы не являемся ни стороной обвинения, ни стороной защиты. То есть, пострадавших в первую очередь интересует вынесение законного и справедливого решения. А это значит, если суд в установленном законом порядке признает подсудимых виновными, то они должны понести соответствующее наказание. Если суд, например, на основании закона установит, что они не виноваты, то эти лица, соответственно, должны быть освобожденными и признанными невиновными. Вот такая цель нашей борьбы в этом процессе. Во многом мы не согласны со стороной обвинения и стороной защиты, скажем так. Мы имеем самостоятельное видение многих обстоятельств дела».

«Убийство Шеремета является одним из самых чудовищных преступлений последних лет. Мы хотим помочь семье Павла добиться справедливости, установить и наказать истинных заказчиков и исполнителей преступления. Цикл безнаказанности должен быть прерван», — заявила директор фонда «Справедливость для журналистов» Мария Орджоникидзе.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что по делам расследования преступлений против работников СМИ чрезвычайно важна журналистская солидарность. «Более четырех лет прошло со времени трагедии — убийства нашего коллеги Павла Шеремета в центре Киева, — отмечает председатель НСЖУ, член исполкома Европейской федерации журналистов Сергей Томиленко. — Но именно значительный общественный резонанс, постоянное внимание к делу со стороны СМИ и украинских и международных организаций дают надежду, что дело не пополнит список безнаказанных преступлений».

Напомним, летом ООН призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование убийства Павла Шеремета, а также обеспечить справедливый судебный процесс.

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Фото: Фонд «Справедливость для журналистов»

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