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Потерпевшие по делу об убийстве Шеремета требуют объективного расследования

от Telekritika
От Telekritika 375
Главная Новости Потерпевшие по делу об убийстве Шеремета требуют объективного расследования

Они во многом не согласны со стороной обвинения и стороной защиты.

Добиться объективного установления всех обстоятельств гибели журналиста Павла Шеремета – такую  стратегическую цель юридической защиты потерпевших, матери погибшего Людмилы Шеремет и основателя «Украинской правды» Алены Притулы, определяет представитель адвокатского объединения «Межрегиональная Коллегия Адвокатов» Андрей Мамалыга. Накануне Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, лондонский Фонд «Справедливость для журналистов» присоединился к поддержке юридической защиты семьи Павла Шеремета. Об этом сообщается на сайте фонда. Финансирование профессиональной работы опытного адвоката проводится через партнера Фонда — Национальный союз журналистов Украины. С инициативой об объединении усилий для защиты интересов семьи Павла Шеремета в НСЖУ еще в сентябре обратилась независимая Белорусская ассоциация журналистов.

«Многие в обществе по объективным и субъективным причинам ассоциируют фактически потерпевшую сторону со стороной обвинения, — комментирует адвокат Андрей Мамалыга. — Мы хотим донести обществу мысль, что мы не являемся ни стороной обвинения, ни стороной защиты. То есть, пострадавших в первую очередь интересует вынесение законного и справедливого решения. А это значит, если суд в установленном законом порядке признает подсудимых виновными, то они должны понести соответствующее наказание. Если суд, например, на основании закона установит, что они не виноваты, то эти лица, соответственно, должны быть освобожденными и признанными невиновными. Вот такая цель нашей борьбы в этом процессе. Во многом мы не согласны со стороной обвинения и стороной защиты, скажем так. Мы имеем самостоятельное видение многих обстоятельств дела».

«Убийство Шеремета является одним из самых чудовищных преступлений последних лет. Мы хотим помочь семье Павла добиться справедливости, установить и наказать истинных заказчиков и исполнителей преступления. Цикл безнаказанности должен быть прерван», — заявила директор фонда «Справедливость для журналистов» Мария Орджоникидзе.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что по делам расследования преступлений против работников СМИ чрезвычайно важна журналистская солидарность. «Более четырех лет прошло со времени трагедии — убийства нашего коллеги Павла Шеремета в центре Киева, — отмечает председатель НСЖУ, член исполкома Европейской федерации журналистов Сергей Томиленко. — Но именно значительный общественный резонанс, постоянное внимание к делу со стороны СМИ и украинских и международных организаций дают надежду, что дело не пополнит список безнаказанных преступлений».

Напомним, летом ООН призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование убийства Павла Шеремета, а также обеспечить справедливый судебный процесс.

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Фото: Фонд «Справедливость для журналистов» 

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