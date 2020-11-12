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На «UA: Перший» состоится премьера программы «Оттенки Украины»
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На «UA: Перший» состоится премьера программы «Оттенки Украины»

от Telekritika
Telekritika 331

24 короткие документальные истории о талантливых представителях 17 национальных сообществ.

В субботу, 14 ноября, в 9:05 на телеканале «UA: Перший» стартует программа производства общественного вещателя о представителях национальных меньшинств Украины «Оттенки Украины». Истории героев раскроют мультикультурность страны, многообразие ценностей и уникальные таланты людей, проживающих в разных уголках Украины, сообщает пресс-служба «Суспільного».

Над созданием программы работали Координационный центр вещания национальных меньшинств «Суспільного» и региональные команды из Одессы, Закарпатья и Черновцов.

«Оттенки Украины» – это правдивые семейные истории представителей национальных сообществ. Это о ценностях и традициях. Это рассказы о человеческих судьбах, часто – драматические. Общаясь с героями в процессе создания проекта и просматривая готовые сюжеты, я для себя каждый раз открываю Украину», — рассказала координатор проекта Анастасия Гудыма.

В каждой программе представитель одного из нацменьшинств покажет зрителям свои будни, семейные традиции и продемонстрирует собственные таланты. Журналисты «Суспільного» собрали 24 короткие документальные истории о талантливых представителях 17 национальных сообществ, живущих в Украине: словацкой, румынской, немецкой, армянской, ромской, венгерской, болгарской, гагаузской, молдавской, еврейской, белорусской, польской, чешской, греческой, азербайджанской, караимской и крымскотатарской. Герои говорят и на украинском, и на языке своей национальной общности. В программе также можно увидеть природу каждого края, где происходили съемки: от малых сел до крупных городов, горы и леса, степи и морское побережье.

В первом выпуске программы «Оттенки Украины» зрители познакомятся с болгарской семьей Златовых из села Кулевча Одесской области и Йожиной Ильиной из Ужгорода, которая имеет словацкие и чешские корни.

Напомним, 9 ноября журналист и ведущий Евгений Агарков начал работу в эфире утренних и дневных выпусков «Новостей» на общественном телеканале «UA: Перший».

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Фото: «Суспільне»

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