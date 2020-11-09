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Евгений Агарков стал ведущим «Новостей» на «UA: Першому»

от Telekritika
От Telekritika 552
Главная Новости Евгений Агарков стал ведущим «Новостей» на «UA: Першому»

С 9 ноября.

9 ноября журналист и ведущий Евгений Агарков начал работу в эфире утренних и дневных выпусков «Новостей» на общественном телеканале «UA: Перший». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного». Агарков имеет более десяти лет опыта работы в журналистике. Работал теле- и радиоведущим, а также военным корреспондентом на Донбассе.

«Для меня важна беспристрастность телеканала и «Новостей», потому что это возможность быть объективным и независимым от различного воздействия. Важно иметь возможность говорить в эфире честно – фактами, а не манипулировать», — отметил ведущий.

Программа «Новости» выходит на телеканале «UA: Перший» по будням в 7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 18:00 и 21:00. В выходные – в 7:00, 8:00, 9:00 и 21:00. В эфире работают Анна Чередниченко, Вячеслав Афутин, Евгений Агарков, Валерия Богренцова и Екатерина Полякова.

Напомним, в октябре объявили о старте нового отбора региональных проектов «Створюй із Суспільним».

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Фото: «Суспільне»

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