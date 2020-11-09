Евгений Агарков стал ведущим «Новостей» на «UA: Першому»

9 ноября журналист и ведущий Евгений Агарков начал работу в эфире утренних и дневных выпусков «Новостей» на общественном телеканале «UA: Перший». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного». Агарков имеет более десяти лет опыта работы в журналистике. Работал теле- и радиоведущим, а также военным корреспондентом на Донбассе.
«Для меня важна беспристрастность телеканала и «Новостей», потому что это возможность быть объективным и независимым от различного воздействия. Важно иметь возможность говорить в эфире честно – фактами, а не манипулировать», — отметил ведущий.
Программа «Новости» выходит на телеканале «UA: Перший» по будням в 7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 15:00, 18:00 и 21:00. В выходные – в 7:00, 8:00, 9:00 и 21:00. В эфире работают Анна Чередниченко, Вячеслав Афутин, Евгений Агарков, Валерия Богренцова и Екатерина Полякова.
Напомним, в октябре объявили о старте нового отбора региональных проектов «Створюй із Суспільним».
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Фото: «Суспільне»
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