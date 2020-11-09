СБУ открыла уголовное производство в отношении Шария

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» из-за публикации видеоблога Анатолия Шария с картой Украины без аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса. Об этом сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что документ из СБУ, опубликованный депутатом, соответствует действительности.

«Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей», – написал Гончаренко, опубликовав ответ СБУ на свой запрос.

Шарий прокомментировал информацию Гончаренко и СБУ в Facebook. «Итак, СБУ открыла на меня дело по тяжкой статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Статья предполагает 10-15 лет заключения. Дело открыто… за картинку к ролику на YouTube. На картинке с картой Украины не было Крыма… Я действительно рад, что СБУ нашла виновного в потере Крыма. Необходимо наказать, и как можно строже», – написал Шарий.

Напомним, французский телеканал Arte в еженедельном выпуске программы Le Dessous des cartes («С открытыми картами») в инфографике о международно-правовой ситуации относительно АР Крым показал украинский полуостров частью территории РФ.

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Фото: скриншот

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