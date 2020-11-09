Netflix запустит во Франции линейный телеканал

Netflix протестирует во Франции канал, на котором пользователь сможет смотреть только то, что уже выбрали за него. Перемотать фильм, сериал или программу будет нельзя. Об этом сообщает RTVi со ссылкой на Engadget. По сути, Netflix запустит во Франции обычный телевизионный канал со своей программой передач. Он получил название Direct.

Для компании Франция — один из крупнейших рынков в Европе, на сервис здесь подписаны около 9 млн человек. При этом в стране до сих пор очень популярно традиционное телевидение. «Многие зрители не хотят выбирать, что им смотреть», — отмечают в Netflix. В компании также считают, что Direct поможет познакомить подписчиков с теми программами, которые сами бы они по какой-то причине не выбрали. Канал пригодится на тот случай, если пользователь первый раз запустил Netflix, или сегодня у него «нет вдохновения» выбирать фильм, программу или сериал для просмотра, уверены в компании.

Заведовать программной сеткой канала будет алгоритм. Он раз в пять дней будет обновлять расписание передач, основываясь на том, что сейчас популярно среди других пользователей. Direct будет работать круглосуточно.

Канал будет доступен во Франции только в веб-версии Netflix. О запуске Direct в других странах пока ничего неизвестно.

Напомним, мультфильм о Губке Бобе вышел на Netflix в украинской озвучке.

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Фото: Netflix

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