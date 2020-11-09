НовостиТВ

Весь сезон шоу «Маскарад» посмотрели 10,4 млн зрителей – «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 658
Главная Новости Весь сезон шоу «Маскарад» посмотрели 10,4 млн зрителей – «1+1»

… по аудитории 4+.

7 ноября на «1+1» состоялся суперфинал шоу «Маскарад». По сообщению пресс-службы телеканала, суперфинал стал лучшей программой в слоте по аудитории 18-54 (50+), продемонстрировав рейтинг 4,6% и долю 15,4%, а охват всего сезона шоу «Маскарад» составил 10,4 млн зрителей по аудитории 4+.

Напомним, проект стартовал на телеканале «1+1» 3 октября. Премьерный выпуск посмотрели почти 4 млн зрителей по аудитории 4+ (Украина).

Над шоу работала команда Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка и команда режиссеров-постановщиков: Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская.

Напомним, ранеее сообщалось, что 1+1 media не планирует вносить никаких изменений в шоу «Маскарад».

Читайте также:

Влад Яма и Юрий Ткач позовут на шоу «Маскарад» своих детей
Телерейтинги: «Маскарад» на «1+1», новые телефильмы на «Украине» и «СТБ», футбол
Премьеру шоу «Маскарад» на «1+1» посмотрели почти 4 миллиона зрителей

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

MDF объявил прием заявок на Школу нативных проектов

20.10.2020

Чи є в Україні справжні новини, або як...

21.10.2020

В Беларуси прошли массовые задержания журналистов

12.10.2020

Google планирует сделать из YouTube торговую площадку

12.10.2020

Инициатива «Чистое небо» расширяет членство

22.10.2020

Суд Беларуси признал канал и лого Nexta экстремистскими

20.10.2020

Нацсовет проверит региональных вещателей из-за предвыборной агитации

15.10.2020

KharkivMeetDocs оголосив онлайн-програму

23.10.2020

В декабре выйдет 2 эпизода сериала «Эйфория»

20.10.2020

«Репортеры без границ» разблокировали три белорусских сайта

23.10.2020
Avatar