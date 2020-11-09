Весь сезон шоу «Маскарад» посмотрели 10,4 млн зрителей – «1+1»

7 ноября на «1+1» состоялся суперфинал шоу «Маскарад». По сообщению пресс-службы телеканала, суперфинал стал лучшей программой в слоте по аудитории 18-54 (50+), продемонстрировав рейтинг 4,6% и долю 15,4%, а охват всего сезона шоу «Маскарад» составил 10,4 млн зрителей по аудитории 4+.

Напомним, проект стартовал на телеканале «1+1» 3 октября. Премьерный выпуск посмотрели почти 4 млн зрителей по аудитории 4+ (Украина).

Над шоу работала команда Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка и команда режиссеров-постановщиков: Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская.

Напомним, ранеее сообщалось, что 1+1 media не планирует вносить никаких изменений в шоу «Маскарад».

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Фото: «1+1»

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