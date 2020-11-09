Второй сезон Improv Live Show Новый канал покажет весной

Весной 2021 года Новый канал покажет второй сезон юмористического шоу Improv Live Show. Об этом сообщает пресс-служба канала.
Напомним, ведущим проекта вместо Евгения Кошевого стал Александр Педан. Он будет работать с импровизаторами Романомом Мищеряковым, Валентином Михиенко, Владимиром Шумко, Константином Трембовецким.
«В прошлом сезоне был гостем на Improv Live Show – вспоминает Педан. – Тогда понял, что парни-импровизаторы мне очень импонируют. И чрезвычайно комфортно стоять вместе с ними на сцене. Они – new wave украинского юмора. Во время тех съемок подумал, что было бы здорово с ними поработать или даже вести это шоу».
Читайте также:
Педан стал ведущим Improv Live Show на Новом канале
Improv Live Show наконец-то добралось до «Нового канала»
Кошевой и Яма снимутся в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще»
Александр Педан о новом проекте, «Эксах», Лесе Никитюк и TikTok
Фото: Новый канал
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!