Второй сезон Improv Live Show Новый канал покажет весной

Весной 2021 года Новый канал покажет второй сезон юмористического шоу Improv Live Show. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Напомним, ведущим проекта вместо Евгения Кошевого стал Александр Педан. Он будет работать с импровизаторами Романомом Мищеряковым, Валентином Михиенко, Владимиром Шумко, Константином Трембовецким.

«В прошлом сезоне был гостем на Improv Live Show – вспоминает Педан. – Тогда понял, что парни-импровизаторы мне очень импонируют. И чрезвычайно комфортно стоять вместе с ними на сцене. Они – new wave украинского юмора. Во время тех съемок подумал, что было бы здорово с ними поработать или даже вести это шоу».

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Фото: Новый канал

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