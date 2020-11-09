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Второй сезон Improv Live Show Новый канал покажет весной
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Второй сезон Improv Live Show Новый канал покажет весной

от Telekritika
Telekritika 325

Новый ведущий Improv Live Show Александр Педан дополнил четверку импровизаторов.

Весной 2021 года Новый канал покажет второй сезон юмористического шоу Improv Live Show. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Напомним, ведущим проекта вместо Евгения Кошевого стал Александр Педан. Он будет работать с импровизаторами Романомом Мищеряковым, Валентином Михиенко, Владимиром Шумко, Константином Трембовецким.

«В прошлом сезоне был гостем на Improv Live Show – вспоминает Педан. – Тогда понял, что парни-импровизаторы мне очень импонируют. И чрезвычайно комфортно стоять вместе с ними на сцене. Они – new wave украинского юмора. Во время тех съемок подумал, что было бы здорово с ними поработать или даже вести это шоу».

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Фото: Новый канал

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