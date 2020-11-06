Педан стал ведущим Improv Live Show на Новом канале

Студия «Квартал 95» приступает к съемкам юмористического проекта Improv Live Show. Ведущим нового сезона стал Александр Педан. Премьера шоу состоится на Новом канале. Об этом сообщает пресс-служба студии.

«Во втором сезоне зрителей ждет еще больше сюрпризов, неожиданных звездных гостей и обновленный формат. Будут дополнительные яркие импровизации, которые удивят не только зрителей, но и самих участников», — сообщает пресс-служба.

Ведущие и актеры импровизации остались те же — Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий.

Первые съемки в обновленном формате пройдут 14, 15 ,16 ноября в Киеве. Все ранее купленные билеты остаются действительными на эти даты, сообщает студия.

Напомним, Improv Live Show – это шоу, в котором нет заготовленного сценария, заранее написанных шуток и отрепетированных миниатюр. Кроме постоянных комиков, в каждом выпуске участвуют приглашенные гости – звезды шоу-бизнеса, спортсмены, артисты, танцоры и др. которым также приходится импровизировать на сцене.

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Фото: Студия «Квартал 95»

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