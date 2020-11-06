НовостиТВ

Педан стал ведущим Improv Live Show на Новом канале

от Telekritika
От Telekritika 546
Главная Новости Педан стал ведущим Improv Live Show на Новом канале

Ранее шоу вел Евгений Кошевой.

Студия «Квартал 95» приступает к съемкам юмористического проекта Improv Live Show. Ведущим нового сезона стал Александр Педан. Премьера шоу состоится на Новом канале. Об этом сообщает пресс-служба студии.

«Во втором сезоне зрителей ждет еще больше сюрпризов, неожиданных звездных гостей и обновленный формат. Будут дополнительные яркие импровизации, которые удивят не только зрителей, но и самих участников», — сообщает пресс-служба.

Ведущие и актеры импровизации остались те же —  Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий. 

Первые съемки в обновленном формате пройдут 14, 15 ,16 ноября в Киеве. Все ранее купленные билеты остаются действительными на эти даты, сообщает студия.

Напомним, Improv Live Show – это шоу, в котором нет заготовленного сценария, заранее написанных шуток и отрепетированных миниатюр. Кроме постоянных комиков, в каждом выпуске участвуют приглашенные гости – звезды шоу-бизнеса, спортсмены, артисты, танцоры и др. которым также приходится импровизировать на сцене.

Читайте также:

Improv Live Show наконец-то добралось до «Нового канала»
Кошевой и Яма снимутся в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще»
Александр Педан о новом проекте, «Эксах», Лесе Никитюк и TikTok

Фото: Студия «Квартал 95»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Плюсы» будут судиться с ТРК «Украина»

08.10.2020

На Liga.net совершаются кибератаки

26.10.2020

Киберполиция закрыла 41 нелегальный онлайн-кинотеатр

28.10.2020

Программа «Київ. NewsRoom» будет выходить в новом формате

20.10.2020

Showtime анонсировал продолжение сериала «Декстер»

15.10.2020

Телерейтинги: новые «Дети против звезд», сериалы и футбол

13.10.2020

ICTV покажет третий сезон ситкома «Выжить любой ценой»

16.10.2020

«Планета кино» возвращает в прокат фильм про Стуса

21.10.2020

Программа «Ранок з Україною» посвятит выпуск Хэллоуину

29.10.2020

На Apple TV+ выйдет новостное шоу от ведущего...

28.10.2020
Avatar