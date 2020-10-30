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Кошевой и Яма снимутся в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще»

от Telekritika
От Telekritika 210
Главная Медиатусовка Кошевой и Яма снимутся в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще»

Второй сезон проекта покажет «1+1».

Роли в комедии исполнят звезда юмористических проектов Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и судья «Танцев со звездами», участник звездной команды «Маскарада» Влад Яма. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Когда мы предложили Жене и Владу роли в сериале, они не расспрашивали долго о деталях, а практически сразу согласились. И что важно — готовы были на любые эксперименты. Если бы надо было прыгать в огонь, они бы прыгнули, надо плыть — поплыли бы. И я думаю, что зритель будет поражен тем, как ребята сыграли», — рассказал креативный продюсер и актер сериала Юрий Горбунов.

Также напомним, что в сериале снялись и другие звезды. Так, одной из актрис «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Роль в проекте получил и юморист Юрий Ткач, которого зрители «1+1» знают с «Лиги смеха» и «Вечернего Квартала».

По сюжету комедийной истории, после того, как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась прокладки в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом.

Премьера нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки. Вдома краще» состоится на «1+1». Дату канал пока не называет.

Напомним, телеканал«1+1» начал работу над вторым сезоном комедийного сериала «Великі Вуйки» летом 2020-го. Продукт является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн».

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Фото: пресс-служба «1+1»

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