Российский телеканал и соцсеть «ВКонтакте» запустили сериал

В России телеканал ТВ-3 совместно с социальной сетью «ВКонтакте» запустили скринлайф-сериал «Клик». Об этом пишет «Телеспутник».
Сообщается, что «Клик» появился на свет по итогам первого акселератора веб-сериалов, проведенного ТВ-3 и кинокомпанией 1-2-3 Production в 2019 году.
Сериал состоит из 18 выпусков хронометражем не более 15 минут. В нем рассказывается история специфических онлайн-отношений студента Яши, блогера Лизы и айтишника Артура в сопровождении его жены Светы.
Напомним, в Украине российская социальная сеть «ВКонтакте» запрещена решением СНБО.
Ранее российский телеканал СТС запустил сериал в TikTok.
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Фото: unsplash
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