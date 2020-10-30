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Нацсовет назначил Романюк и Бобыренко членами набсовета НОТУ

от Telekritika
От Telekritika 283
Главная Новости Нацсовет назначил Романюк и Бобыренко членами набсовета НОТУ

По Валентину Щербачёву пока нет решения.

29 октября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания своим решением назначил членами наблюдательного совета АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) исполнительного директора ОО «Институт массовой информации» Оксану Романюк и предпринимателя Виктора Бобыренко

Оксана Романюк заменит в Наблюдательном совете Татьяну Лебедеву, которая сложила свои полномочия по собственному желанию 20 декабря 2019-го. Виктор Бобыренко заменит в Наблюдательном совете НОТУ Виктора Тарана, который был избран в сфере местного самоуправления.

Напомним, большинством голосов ранее вместо Владимира Брынзака членом Наблюдательного совета был выбран Валентин Щербачев. Однако Национальный совет по Валентину Щербачёву пока не принял решение. Стало известно, что в Едином государственном реестре физических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований содержатся сведения, что он является соучредителем двух предприятий, осуществляющих деятельность в сфере телерадиовещания.

Валентин Щербачев объяснил членам Национального совета, что эти предприятия уже давно не ведут деятельности и он сделает все необходимое, чтобы исключить их из ЕГР.

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Фото: Александра Йорк

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