Бокс-офис: бум мультфильмов

На прошедшей неделе четыре премьеры попали в топ-10. Хотя не все из них показали высокие результаты.

Рейтинг отрывает анимация «Повелитель драконов», которой удалось заполучить 1 737 946 грн ($61 477). Фэнтези основано на одноименном романе немецкой писательницы Корнелии Функе 1997-го года. В центре истории молодой дракон, который мечтает покинуть мегаполис с людьми и добраться до мест, где по легендам его собратья живут в безопасности. В этом ему помогает мальчик, который не верил, что драконы могут быть дружелюбными.

«Гренландия» также не хочет покидать верхушку сборов. Лента отодвинулась на второе место и заработала 1 325 425 грн ($46 885), что вполне достойно для 6 недели проката. Общий бокс-офис триллера достиг 25 817 962 грн ($918 135).

Третье место у премьеры «Кто не спрятался» со звездой сериала «Блеск» Элисон Бри. Хоррор показывает осовремененную версию домов с призраками: действие происходит в съемном доме в Airbnb. Две пары приехали туда на отдых, где, как оказывается, за ними пристально следят. Зрители отдали за ужасы 1 134 197 грн ($40 120).

Комедия «Дедушка нелегкого поведения» пополнила кассу на 1 014 597 грн ($35 890), интерес к фильму просел на 27%.

Пятерку закрывает «Довод» с 744 912 грн ($26 350), всего у ленты почти 52 млн грн сборов в Украине. На этой неделе боевик даже поднялся на одну ступеньку выше.

«Честный вор» получил шестое место и упал на три позиции вниз с 664 424 грн ($23 503).

У «Капоне» дела идут плоховато. На второй неделе зрители стали на 65% меньше ходить на байопик. Том Харди принес картине втрое меньше, чем на прошлой неделе – 447 887 грн ($15 843).

Еще одна премьера – мультфильм «Гномы в деле» на восьмом месте с 253 927 грн ($8 982). По сюжету кондитерская Тео на грани закрытия, так как всех клиентов переманил конкурент Бруно со своей фабрикой. На помощь Тео приходят три гнома, мечтающие научиться печь различные лакомства.

За ним следует еще один мультик – «Семейка Бигфутов» с 227 679 грн ($8 0540), которая потеряла 4 места в рейтинге.

Замыкает десятку лидеров «Тихое сердце»/ «Черный дрозд», заработавший 171 224 грн ($6 057). Подробнее о драме можно узнать в нашей рецензии.

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Фото: «Телекритика»

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