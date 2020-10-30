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Бокс-офис: бум мультфильмов

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 267
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Всех обогнала анимация о приключении мальчика и дракона, опередив даже «Гренландию».

На прошедшей неделе четыре премьеры попали в топ-10. Хотя не все из них показали высокие результаты.

Рейтинг отрывает анимация «Повелитель драконов», которой удалось заполучить 1 737 946 грн ($61 477). Фэнтези основано на одноименном романе немецкой писательницы Корнелии Функе 1997-го года. В центре истории молодой дракон, который мечтает покинуть мегаполис с людьми и добраться до мест, где по легендам его собратья живут в безопасности. В этом ему помогает мальчик, который не верил, что драконы могут быть дружелюбными.

«Гренландия» также не хочет покидать верхушку сборов. Лента отодвинулась на второе место и заработала 1 325 425 грн ($46 885), что вполне достойно для 6 недели проката. Общий бокс-офис триллера достиг 25 817 962 грн ($918 135).

Третье место у премьеры «Кто не спрятался» со звездой сериала «Блеск» Элисон Бри. Хоррор показывает осовремененную версию домов с призраками: действие происходит в съемном доме в Airbnb. Две пары приехали туда на отдых, где, как оказывается, за ними пристально следят. Зрители отдали за ужасы 1 134 197 грн ($40 120).

Комедия «Дедушка нелегкого поведения» пополнила кассу на 1 014 597 грн ($35 890), интерес к фильму просел на 27%.

Пятерку закрывает «Довод» с 744 912 грн ($26 350), всего у ленты почти 52 млн грн сборов в Украине. На этой неделе боевик даже поднялся на одну ступеньку выше.

«Честный вор» получил шестое место и упал на три позиции вниз с 664 424 грн ($23 503).

У «Капоне» дела идут плоховато. На второй неделе зрители стали на 65% меньше ходить на байопик. Том Харди принес картине втрое меньше, чем на прошлой неделе – 447 887 грн ($15 843).

Еще одна премьера – мультфильм «Гномы в деле» на восьмом месте с 253 927 грн ($8 982). По сюжету кондитерская Тео на грани закрытия, так как всех клиентов переманил конкурент Бруно со своей фабрикой. На помощь Тео приходят три гнома, мечтающие научиться печь различные лакомства.

«Гномы в деле»

За ним следует еще один мультик – «Семейка Бигфутов» с 227 679 грн ($8 0540), которая потеряла 4 места в рейтинге.

Замыкает десятку лидеров «Тихое сердце»/ «Черный дрозд», заработавший 171 224 грн ($6 057). Подробнее о драме можно узнать в нашей рецензии.

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Фото: «Телекритика»

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