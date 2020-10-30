УНИАН покажет матч «Днепр-1» — «Динамо»

31 октября в 19:30 телеканал УНИАН покажет матч команд «Днепр-1» — «Динамо», которые сыграют в 8 туре Чемпионата Украины по футболу (ЧУ) на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

За игрой можно будет наблюдать в прямой трансляции канала, ведь сейчас матчи проходят без зрителей из-за условий проведения массовых мероприятий во время пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что 1+1 media вернула в эфир футбольные матчи.

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Фото: unsplash

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