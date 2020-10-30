«Украина 24» появился на грузинской платформе Feedс.com

С сентября 2020 года подписчики грузинской новостной платформы Feedс.com могут смотреть информационный канал «Медиа Группы Украина» – «Украина 24». Об этом сообщает пресс-служба группы.

Feedc.com – медиаплатформа, включающая в себя веб-сервис и приложение для смартфонов и планшетов, где пользователи сами могут стать частью событий. Абоненты могут писать полноценные статьи, создавать блоги и уникальный контент, обмениваться мнениями.

«В одном месте в удобном формате приложения на телефоне можно смотреть новости страны, обсуждать аналитические проекты и делиться мнением. Для “Украины 24” – это новый уровень дистрибуции, расширение покрытия и переход в диджитал», — прокомментировал Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции каналов и медиаплатформ.

«Выход нашего канала на международный рынок позволит зрителям в других странах получить доступ к честным украинским новостям. Канал “Украина 24” делает шаг вперед, расширяя свое географическое поле вещания, чему очень рада наша сплоченная команда. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом», — прокомментировал сотрудничество Юрий Сугак, главный редактор «Новостной Группы Украина».

«Партнерство между Feedc и “Медиа Группой Украина” является примером нашей общей цели – предоставить людям актуальную информацию и облегчить процесс распространения контента. Этот союз отражает наше желание объединить цифровые знания с медийным опытом, чтобы создать открытый поток информации в Украине. Я уверен, что это партнерство послужит прочной основой для будущих совместных усилий», — прокомментировал Николас Кварацкелия, директор Feedс.com.

Напомним, телеканал начал вещание 16 декабря 2020-го.

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Фото: «Україна 24»

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