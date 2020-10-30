Во втором выпуске Холостячка устроит участникам шоу проверку 

30 октября в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити «Холостячка». Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина решит проверить участников на физическую выносливость. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Главная героиня спланирует для участников турнир, в котором должен определиться самый быстрый, спортивный и, главное, целеустремленный мужчина.

Участникам будет предложено поделиться на команды и пробежать полосу препятствий. При этом предусмотрено усложнение – соревноваться придётся с большим макетом Мишиной на плечах. Несмотря на командное задание, победителем может стать лишь один участник, который получит определенную привилегию.

Сами мужчины неоднозначно воспримут предложение Ксении, сообщает телеканал.

Напомним, шоу «Холостячка» стартовало в эфире телеканала СТБ 23 октября 2020-го.

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Фото: СТБ

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