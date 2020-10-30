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Литва может запретить «РТР-Планету» из-за программы «60 минут»

от Telekritika
От Telekritika 219
Главная Новости Литва может запретить «РТР-Планету» из-за программы «60 минут»

Ранее телеканал уже попадал под годичную приостановку вещания в стране.

Литовская комиссия по радио и телевидению (LTRK) инициировала прекращение вещания российского телеканала «РТР-Планета». Об этом пишет Sputnik.

В комиссии отмечают, что увидели в некоторых программах телеканала подстрекательство к войне и национальной ненависти. В частности, нарушения увидели в программе «60 минут», где выступал депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. Как подчеркивают в LRTK, политик негативно высказывался по отношению к ряду стран Евросоюза, призывая «заряжать оружие и приводить в готовность ракеты».

Это уже второе подобное нарушение, выявленное LTRK в этом году. Еще один подобный инцидент в течение года даст комиссии полное право приостановить бесплатный прием этой телепрограммы в стране. Также на год или более может быть приостановлена ретрансляция телеканала «РТР-Планета».

Напомним, что в Литве уже не первый год пытаются вводить ограничения в отношении российских телеканалов. В Литве была запрещена трансляция пяти телеканалов Russia Today: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

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Фото: unsplash

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