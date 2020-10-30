PornHub запустил сериал о сексуальном образовании

Центр сексуального здоровья PornHub запустил серию видеороликов под названием Pornhub Sex Ed, в которых рассказываются основы сексуального образования.

В них вошли 11 видеороликов с экспертной информацией от сексологов и докторов наук по различным темам: мужская и женская анатомия, информация о средствах предохранения, как избежать заболеваний, передающихся половым путем и как заниматься безопасным сексом во время коронавируса. Все видео можно посмотреть по ссылке.

Ролики длятся от 2 до 5 минут.

Напомним, ранее электронная платежная система PayPal заявила, что прекратила поддержку платежей PornHub.

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Фото: pornhub

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