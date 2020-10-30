Spotify планирует повысить цены на подписку

Генеральный директор Spotify Даниэль Эк заявил, что планирует дальнейшее повышение цен стриминга, пишет TechCunch.
Стриминговый сервис увеличил количество подписчиков на 6 млн в третьем квартале, всего у него 144 млн платящих клиентов при 320 млн активных пользователей. Однако сервис потерпел неудачу как по продажам, так и по прибыли, в результате чего акции Spotify снизились.
Повышая цены на свои услуги, Spotify может увеличить выручку на рынках, где, по мнению компании, пользователи будут продолжать видеть ценность в оплате своей подписки.
Компания не сообщила подробностей о том, насколько повысится цена и в каких странах это произойдет. Однако Эк объяснил, как компания думает о возможном повышении цен в более «широком» плане.
По мнению Эка, есть рынки, где сервис стал более повысил свою ценность, которую он предоставляет подписчикам, в том числе за счет «расширенного контента».
Под «расширенным контентом» имеются ввиду инвестиции Spotify в расширение своей библиотеки, особенно подкастов. Сегодня на сервисе доступно 1,9 млн подкастов.
Напомним, во втором квартале доходы сервиса понизились на 21%.
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