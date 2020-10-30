Белые двери в интерьере – лаконичность и безупречный стиль

В каждой квартире, доме, общественном помещении были дверные полотна всегда одного цвета – белого. Когда производители стали поставлять на рынок новые цветные модели, покупатели стали избегать белых дверей, предпочитая им другие, более яркие и контрастные цвета.

Сегодня белые межкомнатные двери вернули свою былую популярность и стали настоящим мейнстримом для интерьеров в стиле модерн, лофт, скандинавия. Большинство потребителей отдают предпочтение светлым изделиям, которые становятся особенной изюминкой жилого пространства.

Чем так хороша дверь белая?

Мы обсудили с дизайнерами, с чем связана особая популярность белой двери. Теперь готовы поделиться с нашими читателями, почему стоит купить белые двери:

Белый цвет универсальный и практичный, он подойдет к любой мебели, различным покрытиям стен и пола. Нейтральный светлый тон выигрышно подчеркнет основные краски в интерьере, добавит им яркости и сочности. Окружающее пространство приобретет легкость и изысканность;

Белая дверь способна добавить объём маленькой комнате. В комплексе со светлыми стенами расширит пространство, визуально поднимет потолки. Выбирайте двери скрытого монтажа или конструкции высотой до потолка, чтобы максимально скорректировать площадь комнаты;

Светлые тона добавят тепла и света при оформлении комнаты для ребенка, уюта в спальню, подчеркнут строгий стиль в рабочем кабинете или офисном помещении;

Мыть белые двери придется не больше, чем любые другие, а вот пыль все-таки на белом цвете, менее заметна.

Таким образом, если не знаете, какого цвета подобрать двери, смело выбирайте белое универсальное полотно, которое всегда будет сочетаться с белым потолком или пластиковыми окнами!

Белые межкомнатные двери в интерьере: с чем сочетать

и с какими цветами комбинировать?

Благодаря своей чистоте, нежности, дизайнеры используют белый цвет для оформления любых стилевых интерьеров в помещениях разного назначения.

Есть интерьеры, в которых белая дверь непременно будет установлена: минимализм или скандинавский стиль трудно представить без белоснежной конструкции. Именно они выгодно подчеркнут строгость и северное спокойствие данных дизайнов. Встречаются белые двери и в классическом стиле, очень часто их декорируют резьбой, лепниной, патиной. Они прекрасно гармонируют с разными изысканными штучками – статуэтки, картины, зеркала в рамах.

Темные стены, деревянные полы и белые двери? Синий, шоколадный, черный и немного белоснежного цвета. Нереальный эффект! Достаточно добавить несколько светлых акцентов в интерьер комнаты, и они разбавят темные оттенки. Это может быть плинтус, окно, торшер или журнальный столик.

Межкомнатные белые двери со стеклом хорошо впишутся в стилистику Hi-Tech и модерн. Они идеально поддержат немногословность современных дизайнов.

Неназойливый и универсальный белый цвет вдохнет свежей энергии в жилое пространство. Белая дверь станет интересным и оригинальным украшением абсолютно разных дизайнов интерьера, органично сочетаясь с любым цветовым оттенком.

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