Два украинских фильма попали в конкурсную программу фестиваля IDFA в Амстердаме

В конкурсную программу First Appearance мирового фестиваля документального кино IDFA в Амстердаме вошли два фильма, созданные при поддержке Госкино: новая лента Алины Горловой «Цей дощ ніколи не закінчиться» и фильм режиссеров Адриана Пирву и Елены Максьом «Не все буде добре«, об этом пишут на сайте Госкино.

Всего к конкурсным программам фестиваля в этом году отобрано 258 фильмов из 72 стран мира. Вне конкурса на IDFA 2020 покажут также еще одну созданную при поддержке Госкино ленту — фильм Ирины Цилык «Земля блакитна, ніби апельсин».

«Цей дощ ніколи не закінчиться» Алины Горловой ранее был известен под названием «Между войн». Лента рассказывает о путешествии 20-летнего Андрея Сулеймана и его семьи в бесконечном цикле войн. Андрей Сулейман вместе с отцом переехал из Сирии, но сталкивается с очередным военным конфликтом уже в Украине, где он является волонтером Красного Креста.

Украинско-румынская документальная лента Адриана Пирву и Елены Максьом «Не все буде добре«(рабочее название «Рожденные апрелем») — это драма о чернобыльском поколении, которое пытается осмыслить свое место в современном мире. История затрагивает 25-го апреля 1986-го, когда молодая румынская девушка отправилась в Украину на экскурсию, будучи на 6-м месяце беременности.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики объявляет о начале приема документов для проведения конкурса проектов телевизионных сериалов патриотического направления.

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Фото: «Цей дощ ніколи не закінчиться»

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