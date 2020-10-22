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Анатолий Стороженко назначен заместителем главы Госкино

от Telekritika
От Telekritika 938
Главная Кино Анатолий Стороженко назначен заместителем главы Госкино

На период действия карантина.

21 октября Кабинет Министров Украины назначил Анатолия Стороженко заместителем главы Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщил депутат Василий Мокан в Facebook.

Мокан написал, что на заседании Кабмина был принято ряд кадровых решений, среди которых назначение Сергея Анатольевича Стороженко заместителем главы Государственного агентства по вопросам кино, «путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина».

Напомним, 26 августа Кабинет министров Украины издал распоряжение о назначении Юлии Шевчук на должность первого заместителя главы Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Фото: unsplash

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