Анатолий Стороженко назначен заместителем главы Госкино

21 октября Кабинет Министров Украины назначил Анатолия Стороженко заместителем главы Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщил депутат Василий Мокан в Facebook.
Мокан написал, что на заседании Кабмина был принято ряд кадровых решений, среди которых назначение Сергея Анатольевича Стороженко заместителем главы Государственного агентства по вопросам кино, «путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина».
Напомним, 26 августа Кабинет министров Украины издал распоряжение о назначении Юлии Шевчук на должность первого заместителя главы Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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Фото: unsplash
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