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HBO Max насчитывает 28,7 млн подписчиков — отчет

от Telekritika
От Telekritika 560
Главная Диджитал HBO Max насчитывает 28,7 млн подписчиков — отчет

Сервис опубликовал отчет на третий квартал.

Потоковый сервис от Warner Media AT&T HBO Max поделился квартальным отчетом, согласно которому 8,6 млн клиентов активировали свои подписки на сервис в третьем квартале. Об этом пишет The Verge.

Общее количество подписчиков HBO и HBO Max в США составило 38 млн человек — это больше запланированного компанией показателя в 37 млн на конец 2020 года — и 57 млн во всем мире.

AT&T засчитывает «активации» также как и количество подписчиков, поскольку многие клиенты, которые уже заплатили за HBO, имеют доступ к HBO Max в рамках своего пакета, но еще не активировали эту подписку и не начали просмотр шоу.

Согласно отчету о прибылях и убытках, 28,7 млн клиентов имели право получить HBO Max в конце третьего квартала, но количество активаций сервиса на сегодняшний день составляет 12,7 млн, то есть около половины существующих подписчиков HBO, которые могут получить HBO Max бесплатно еще не смотрели контент платформы. К тому же, HBO Max по-прежнему отсутствует на таких крупных платформах, как Roku, что, вероятно, повлияло на рост подписчиков.

Остальные результаты AT&T за третий квартал были неоднозначными: кабельное подразделение, в которое входит DirecTV, потеряло за квартал 627 тыс. клиентов, но число подписчиков широкополосного доступа увеличилось на 158 тыс.

Напомним, WarnerMedia и iHeartMedia заключили договор о совместном производстве подкастов по сюжетам самых популярных сериалов.

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Фото: HBO Max

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