Министерство юстиции США подало в суд на Google

На официальном сайте ведомства сообщили, что Министерство юстиции США подало в суд на IT-гиганта Google из-за нарушения антимонопольного законодательства.

«Сегодня Министерство юстиции вместе с генеральными прокурорами одиннадцати штатов подало гражданский антимонопольный иск в окружной суд округа Колумбия США, чтобы помешать Google незаконно поддерживать монополию с помощью антиконкурентных и ограничительных мер на рынках поисковой рекламы и устранить конкурентный ущерб», — гласит заявление от 20 октября.

Заместитель генерального прокурора Джеффри А. Розен сказал, что «Департамент снова применяет Закон Шермана, чтобы восстановить роль конкуренции и открыть дверь для следующей волны инноваций — на этот раз на жизненно важных диджитал-рынках».

В частности, в жалобе утверждается, что Google незаконно поддерживает монополию в поиске и поисковой рекламе посредством:

эксклюзивных соглашений, которые запрещают предустановку любого конкурирующего сервиса;

эксклюзивных соглашений, которые предусматривают установку поисковых приложений Google на видные места в мобильных устройствах и запрещают их удалять независимо от желания пользователей;

долгосрочного соглашения с Apple, по которому Google является основной (и по факту эксклюзивной) поисковой системой в браузере Safari и других поисковых инструментах Apple;

использования доходов с монополии на оплату преференциального отношения к продуктам Google на устройствах, в веб-браузерах и других точках доступа к интернет-поиску, что создает замкнутый цикл монополизации рынка.

Напомним, ранее YouTube начал предлагать авторам использовать специальное ПО для маркировки и отслеживания товаров, представленных в их видеороликах.

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Фото: Unsplash

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