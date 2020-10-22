Евгений Ковтуненко стал участником «Холостячки»

Пресс-служба СТБ сообщила, что еще одним из претендентов на сердце холостячки стал 36-летний юрист Евгений Ковтуненко.
«Я оставил свои бизнесы, чтобы попробовать построить любовь. Хочу познакомиться и лучше узнать Ксению. Я специально не изучал ее социальные сети, поскольку только в общении ты можешь понять глубину человека», — прокомментировал Евгений.
Премьера романтического реалити «Холостячка» состоится в эту пятницу 23 октября в 19:00 на СТБ.
Ранее стало известно. что в проекте примет участие 33-летний автор и сценарист студии «Квартал 95», участник «Лиги смеха» Александр Эллерт и 28-летний радиоведущий «Русского Радио Украина», участник «Лиги смеха» и других телевизионных проектов Андрей Рыбак
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