Сервис Quibi закрывается

Потоковый сервис Quibi, ориентированный на мобильные устройства, закрывается после шести месяцев работы, что делает его одним из самых недолговечных потоковых сервисов на сегодня, пишет Variety.

«Мы чувствуем, что исчерпали все возможности. В результате мы неохотно приняли трудное решение свернуть бизнес, вернуть деньги нашим акционерам и с достоинством попрощаться с коллегами », — говорится в сообщении Джеффри Катценберга.

Среди факторов, которые могли повлиять на провал Quibi Variety выделяет: запуск сервиса только для мобильных устройств в разгар глобальной пандемии, когда пользователи пребывают дома; отсутствие какого-либо реального прорывного контента; а также то, что короткометражный видеоконтент имеет почти бесконечное количество бесплатных конкурентов в виде YouTube, TikTok и других платформ.

Сам Quibi отмечает отсутствие успеха, потому что «сама идея не была достаточно сильной, чтобы оправдать автономный потоковый сервис, или из-за ограниченного времени». Компания уведомит текущих подписчиков о том, когда сервис станет недоступен.

Также непонятно, что будет с серией звездных оригинальных шоу и короткометражных фильмов компании после закрытия. Ранее в сообщениях говорилось, что Катценберг связывался с Apple, WarnerMedia и Facebook, чтобы попытаться продать потоковую компанию в начале этого года. Когда эти попытки не увенчались успехом, Катценберг просил Facebook и NBCUniversal «хотя бы забрать контент Quibi», но это ни к чему не привело. Однако в ближайшие месяцы Quibi продолжит попытки продавать как контент, так и базовые технологии, используемые в его приложениях.

Напомним, в конце сентября платформа для коротких видео Quibi изучала стратегические варианты, включая возможную продажу.

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Фото: Quibi

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