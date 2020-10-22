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Канал «ПлюсПлюс» выпустил эко-игру

от Telekritika
От Telekritika 523
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Игра имеет настольный формат

В рамках запуска анимационных серий собственного производства «Эко ПлюсПлюс», которые раскрывают важные экологические вопросы, телеканал вместе с партнерами разработал «Эко-Мемо» настольную игру о сортировке мусора. Об этом сообщает пресс-служба телеканала

«Эко Мемо» базируется на хорошо известных детско-семейных мемори-играх, которые имеют цель развить навыки логического комбинирования карт и получения определенного поощрения за правильный ответ. Помогать в игре участникам будут герои телеканала «ПлюсПлюс» — Трикутя, Квадрик и Кружко.

Игра имеет формат настольной — для всей семьи, а также онлайн-версию для быстрого доступа в любом месте: дома, в саду или школе, во дворе.

Напомним, 14 октября состоялась всеукраинская премьера анимационного проекта об экологии «ЭКО ПлюсПлюс».

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Фото: «ПлюсПлюс»

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