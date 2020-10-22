Канал «ПлюсПлюс» выпустил эко-игру

В рамках запуска анимационных серий собственного производства «Эко ПлюсПлюс», которые раскрывают важные экологические вопросы, телеканал вместе с партнерами разработал «Эко-Мемо» настольную игру о сортировке мусора. Об этом сообщает пресс-служба телеканала
«Эко Мемо» базируется на хорошо известных детско-семейных мемори-играх, которые имеют цель развить навыки логического комбинирования карт и получения определенного поощрения за правильный ответ. Помогать в игре участникам будут герои телеканала «ПлюсПлюс» — Трикутя, Квадрик и Кружко.
Игра имеет формат настольной — для всей семьи, а также онлайн-версию для быстрого доступа в любом месте: дома, в саду или школе, во дворе.
Напомним, 14 октября состоялась всеукраинская премьера анимационного проекта об экологии «ЭКО ПлюсПлюс».
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Фото: «ПлюсПлюс»
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