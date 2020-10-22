Портнову вынесено предупреждение за хамство в сети

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте 5 канала.
В материалах рассмотрения жалобы говорится, что «адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами». В частности, речь идет о «грубых и пренебрежительных» высказываниях в адрес журналистов.
По мнению дисциплинарной комиссии, распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов. Комиссия приняла решение применить к Андрею Портнову дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
Напомним, это не первый случай, когда у Портнова возникает конфликт с журналистами.
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Фото: «Гордон»
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