Портнову вынесено предупреждение за хамство в сети

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте 5 канала.

В материалах рассмотрения жалобы говорится, что «адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами». В частности, речь идет о «грубых и пренебрежительных» высказываниях в адрес журналистов.

По мнению дисциплинарной комиссии, распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов. Комиссия приняла решение применить к Андрею Портнову дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Напомним, это не первый случай, когда у Портнова возникает конфликт с журналистами.

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Фото: «Гордон»

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