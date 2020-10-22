Кто, как и сколько зарабатывает в украинском Instagram

Instagram сегодня является не только одной из ведущих социальных сетей, но и важнейшей платформой для influencer-маркетинга. Поэтому, по инициативе коммуникационной группы dentsu Ukraine, HypeAuditor подготовил отчет со свежими инсайтами украинского рынка лидеров мнений в Instagram.

В сентябре 2020 Insta-сообщество насчитывало 13,5 млн украинских активных пользователей, что составляет 31,2% населения страны. Среди них для подготовки отчета были проанализированы 74 577 аккаунтов инфлюенсеров. По данным HypeAuditor, большинство украинских лидеров мнений (55,4%) имеют от 5 до 20 тысяч подписчиков.

Основными влиятельными лицами в Украине являются женщины в возрасте от 18 до 24 лет. Также есть большое количество влиятельных мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.

Распределение инфлюенсеров по категориям

38,1% влиятельных лиц Instagram публикуют сообщения в категории Beauty and Fashion. Это самая популярная категория в Украине.

Средний уровень вовлеченности Instagram по уровням в Украине

Уровень вовлеченности аудитории в контент украинских инфлюенсеров – ниже, чем общемировой. Это означает, что фолловеры оставляют меньше лайков и комментариев под публикациями. Активный контент с большим количеством лайков и комментариев часто имеет больше шансов органично появиться в ленте Instagram.

Наноинфлюенсеры имеют более сильные связи со своей аудиторией, поэтому их ER выше. На диаграмме выше видно, что у наноинфлюенсеров самый высокий ER (3,38%). Также стоит отметить, что средняя вовлеченность украинских лидеров мнений ниже, чем в среднем по миру. Пользователи в Украине меньше вовлечены в контент влиятельных лиц. Но ER макроинфлюенсеров (100K-1M) на 59% выше, чем средний ER макроинфлюенсеров во всем мире.

Топ украинских аккаунтов по количеству подписчиков возглавляет Владимир Зеленский (9.52M), который только за последний год вырос на 822 000 подписчиков. За ним следуют Доктор Комаровский (8.79M) и Регина Тодоренко (8.53M).

Сколько инфлюенсеры зарабатывают в Украине?

Вознаграждение влиятельных лиц за пост или историю зависит от многих факторов, таких как ниша создателя, уровень вовлеченности, стоимость производства контента и т. д. На графике ниже — среднерыночные цены в долларах США за пост, но всегда есть исключения. Цена не включает производство сложного контента, эксклюзивных прав и других дополнительных услуг, которые бренды часто включают в контракт с влиятельным лицом.

В Украине инфлюенсер может начать неплохо зарабатывать, когда его аудитория достигнет отметки минимум 100 тысяч. В среднем такие блогеры могут получать от $120 за один рекламный пост.

Согласно прогнозам, к 2020 году индустрия влиятельного маркетинга будет стоить от 5 до 10 миллиардов долларов, но исследования показывают, что большое количество влиятельных лиц ложно манипулирует количеством своих подписчиков и вовлеченностью.

Рост рынка напрямую связан со стоимостью публикации. Сколько блогер будет брать за спонсируемый пост, зависит от его лайков в среднем за пост и от количества подписчиков. Это причина того, что в конечном итоге мошенничество стало обычным явлением: недобросовестные блогеры начинают массово покупать лайки и комментарии, чтобы получить больше денег от брендов.

Мошенничество с влиятельными лицами настолько распространено, что оно сказывается на маркетинговых бюджетах во всем мире.

Сколько инфлюенсеров Instagram причастны к мошенничеству в Украине?

32,84% влиятельных лиц Instgram в Украине замешаны в мошенничестве. Самый высокий процент случаев отсутствия мошенничества мы найдем в группе влиятельных лиц, у которых от 1 до 5 тысяч подписчиков. Только 23,25% влиятельных лиц в этой группе замешаны в мошенничестве.

Подавляющее большинство влиятельных лиц хотя бы раз пробовали некоторые ошибочные методы для роста Instagram. Влиятельные лица, у которых более 5 тысяч подписчиков, понимают, что их количество коррелирует с доходами, поэтому они намеренно завышают свои показатели.

Самыми неоднозначными являются влиятельные лица и знаменитости. Примерно 10% из них искусственно завышают свою вовлеченность и количество подписчиков, но большинство из них — просто жертвы спама.

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Фото: unsplash

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