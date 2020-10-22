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Инициатива «Чистое небо» расширяет членство

от Telekritika
От Telekritika 942
Главная Диджитал Инициатива «Чистое небо» расширяет членство

Игроки рынка могут подавать свои заявки.

«Чистое небо» приглашает игроков медиарынка, которые стремятся предотвратить распространение нелегального контента и защитить авторское право в Украине, присоединиться к Инициативе. Об этом сообщает пресс-служба «Чистого неба».

«Мы приглашаем подавать заявки украинские продакшен-компании, национальные и иностранные телеканалы и других правообладателей, рекламные агентства, ОТТ сервисы, провайдеров программных услуг и всех, кому небезразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности, а также тех, кто поддерживает принципы Инициативы. Убеждены, что для уменьшения уровня пиратства необходимые согласованные действия и неравнодушие участников медиарынка», – говорит Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Члены «Чистого неба» получат доступ к внесению ресурсов-правонарушителей на сервис blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database.

Также компании, которые присоединятся к Инициативе, получат экспертизу и консалтинг в сфере защиты авторских прав, помощь во взаимодействии с государственными органами и в судебных расследованиях, PR-поддержку, а также обмен опытом с другими членами и партнерами Инициативы. Кроме того, членство в «Чистом небе» предоставляет доступ к механизмам блокировки финансовых потоков «пиратов» в банках и платежных системах (Visa/MasterCard) благодаря сотрудничеству с ассоциацией ЕМА.

Для того, чтобы присоединиться к «Чистому небу», необходимо оставить короткую заявку на сайте, после чего Инициатива свяжется для получения дополнительной информации.

«Чистое небо» предлагает полное и ассоциированное членство, которые отличаются полномочиями участников и размером взносов. Решение относительно членства принимает общее собрание участников Инициативы. Полные члены имеют право голоса на общем собрании, а взносы полных членов покрывают основные расходы «Чистого неба».

Ассоциированные и полные члены получают доступ к информации, исследованиям и мероприятиям союза, могут принимать участие в обсуждении индустриальных инициатив и пользоваться услугами партнеров «Чистого неба» на платной основе (это ресурсы blacklists и WIPO ALERT Database, сервис Sudum, услуги центра мониторинга контента и правовая помощь адвокатов Smartsolutions Law Group).

Общественный союз Инициатива «Чистое небо» является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент. Инициатива насчитывает 20 компаний-членов и партнеров, среди которых компании 1+1 media, StarLightMedia, Smartsolutions Law Group, Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), Gemius, Getty Images, Publicis Group, Viasat, «Киевстар ТВ», Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Recreativ, ассоциация ЕМА и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что «Чистое небо» будет сотрудничать со всемирной платформой WIPO ALERT Database.

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Инициативу «Чистое небо» возглавит Вячеслав Миенко

Фото: «Чистое небо»

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