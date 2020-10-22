Инициатива «Чистое небо» расширяет членство

«Чистое небо» приглашает игроков медиарынка, которые стремятся предотвратить распространение нелегального контента и защитить авторское право в Украине, присоединиться к Инициативе. Об этом сообщает пресс-служба «Чистого неба».

«Мы приглашаем подавать заявки украинские продакшен-компании, национальные и иностранные телеканалы и других правообладателей, рекламные агентства, ОТТ сервисы, провайдеров программных услуг и всех, кому небезразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности, а также тех, кто поддерживает принципы Инициативы. Убеждены, что для уменьшения уровня пиратства необходимые согласованные действия и неравнодушие участников медиарынка», – говорит Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Члены «Чистого неба» получат доступ к внесению ресурсов-правонарушителей на сервис blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database.

Также компании, которые присоединятся к Инициативе, получат экспертизу и консалтинг в сфере защиты авторских прав, помощь во взаимодействии с государственными органами и в судебных расследованиях, PR-поддержку, а также обмен опытом с другими членами и партнерами Инициативы. Кроме того, членство в «Чистом небе» предоставляет доступ к механизмам блокировки финансовых потоков «пиратов» в банках и платежных системах (Visa/MasterCard) благодаря сотрудничеству с ассоциацией ЕМА.

Для того, чтобы присоединиться к «Чистому небу», необходимо оставить короткую заявку на сайте, после чего Инициатива свяжется для получения дополнительной информации.

«Чистое небо» предлагает полное и ассоциированное членство, которые отличаются полномочиями участников и размером взносов. Решение относительно членства принимает общее собрание участников Инициативы. Полные члены имеют право голоса на общем собрании, а взносы полных членов покрывают основные расходы «Чистого неба».

Ассоциированные и полные члены получают доступ к информации, исследованиям и мероприятиям союза, могут принимать участие в обсуждении индустриальных инициатив и пользоваться услугами партнеров «Чистого неба» на платной основе (это ресурсы blacklists и WIPO ALERT Database, сервис Sudum, услуги центра мониторинга контента и правовая помощь адвокатов Smartsolutions Law Group).

Общественный союз Инициатива «Чистое небо» является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент. Инициатива насчитывает 20 компаний-членов и партнеров, среди которых компании 1+1 media, StarLightMedia, Smartsolutions Law Group, Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), Gemius, Getty Images, Publicis Group, Viasat, «Киевстар ТВ», Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Recreativ, ассоциация ЕМА и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что «Чистое небо» будет сотрудничать со всемирной платформой WIPO ALERT Database.

Читайте также:

Фото: «Чистое небо»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!