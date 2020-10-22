Universal закроет франшизу «Форсаж»

Universal Pictures планирует завершить франшизу «Форсаж» двумя финальными фильмами, пишет Deadline.

Режиссер Джастин Лин ведет переговоры о съемке двух последних частей (десятой и одиннадцатой) и завершении саги, которая началась почти 20 лет назад. Вполне вероятно, что эти части расскажут одну историю, сосредоточенную на Вине Дизеле. Ожидается также и появление остального каста: Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Криса «Лудакриса» Бриджеса, Джорданы Брюстер, Натали Эммануэль и Сун Кан.

«Форсаж 9»- пятый фильм во франшизе режиссера Линь, который продолжает сюжетную линию основного каста, включая новых актеров: Шарлиз Терон, Джона Сину, Хелен Миррен и Карди Би.

Тем не менее, студия вероятнее всего продолжит выпускать спин-оффы «Форсажа», вроде «Хоббса и Шоу» и других проектов для Netflix.

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Фото: «Форсаж»

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