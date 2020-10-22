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Universal закроет франшизу «Форсаж»

от Telekritika
От Telekritika 568
Главная Кино Universal закроет франшизу «Форсаж»

Последней частью станет одиннадцатый фильм.

Universal Pictures планирует завершить франшизу «Форсаж» двумя финальными фильмами, пишет Deadline.

Режиссер Джастин Лин ведет переговоры о съемке двух последних частей (десятой и одиннадцатой) и завершении саги, которая началась почти 20 лет назад. Вполне вероятно, что эти части расскажут одну историю, сосредоточенную на Вине Дизеле. Ожидается также и появление остального каста: Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Криса «Лудакриса» Бриджеса, Джорданы Брюстер, Натали Эммануэль и Сун Кан.

«Форсаж 9»- пятый фильм во франшизе режиссера Линь, который продолжает сюжетную линию основного каста, включая новых актеров: Шарлиз Терон, Джона Сину, Хелен Миррен и Карди Би.

Тем не менее, студия вероятнее всего продолжит выпускать спин-оффы «Форсажа», вроде «Хоббса и Шоу» и других проектов для Netflix.

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Фото: «Форсаж»

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