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«1+1» готовит новый сериал

от Telekritika
От Telekritika 497
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В проекте «С кем поведешься» снимется актриса «Женского Квартала».

Телеканал «1+1» работает над новым сериальным продуктом — драмеди «С кем поведешься» с украинскими актерами в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В основе сюжета новой истории — судьба Марины. У нее есть уютная квартира, которая досталась в наследство от родителей, и муж — успешный банкир, которому она посвятила себя, отказавшись от друзей и карьеры. Но однажды муж шокирует Марину разговором о желании расстаться.

В сериале снимаются украинские актеры. Роль Марины исполнит актриса «Женского Квартала» Ольга Жуковцова.

Ольга Жуковцова

Образ ее подруги Галины воплотит актриса «Великих Вуйок» Лилия Ребрик. Кроме того, в новой драмеди снимутся Наталья Денисенко и Андрей Фединчик, Инна Приходько и другие актеры.

Над производством продукта работает команда Art Forms Production.

Генеральным продюсером сериала от Art Forms Production выступила Татьяна Гнедаш. Исполнительный продюсер — Илона Гребенюк, режиссер — Мила Погребиская, оператор-постановщик — Маркиян Канюка.

Напомним, ранее «1+1» огласил дату премьеры нового сезона «СидОренко-СидорЕнко».

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Фото: «1+1»

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